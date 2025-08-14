Ngày 14/8, chủ đầu tư dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ và căn hộ cao cấp trên đường Đồng Khởi (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép.

Dự án do Công ty CP Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư, diện tích hơn 2,2 ha, vốn đầu tư gần 680 tỷ đồng.

Hình ảnh khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp trước khi tháo dỡ. Ảnh: Hoàng Anh

Quy hoạch dự án gồm ba khối: khu A - trung tâm hội nghị 4 tầng và 1 tầng hầm (đưa vào sử dụng từ năm 2017); khu B - trung tâm thương mại dịch vụ 5 tầng và 1 tầng hầm; khu C - văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp 12-14 tầng (chưa triển khai).

Trong đó, khu B mới hoàn thiện phần bê tông cốt thép tầng 1, với diện tích hơn 4.300 m2. Cả khu A và khu B đều xây dựng khi chưa có giấy phép.

Máy móc, công nhân đang thực hiện tháo dỡ khu trung tâm thương mại dịch vụ gồm 5 tầng và 1 tầng hầm. Ảnh: Hoàng Anh

Năm 2019, chính quyền Đồng Nai yêu cầu dừng thi công, đồng thời vận động chủ đầu tư tự tháo dỡ nhằm giảm thiệt hại. Sau gần 6 năm và nhiều cuộc họp, phương án tự tháo dỡ mới được thực hiện.

Theo cơ quan chức năng, khu đất là đất công, được UBND tỉnh cho thuê từ năm 2002 để làm văn phòng và nhà xưởng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tự ý triển khai dự án khi chưa được chuyển mục đích sử dụng đất.

Năm 2018, UBND TP Biên Hòa từng xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư hai công trình vi phạm, yêu cầu bổ sung giấy phép; nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

