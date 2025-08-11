Theo Thanh tra Chính phủ, trong kế hoạch thanh tra chuyên đề vừa được ban hành, có 84 dự án tại Khánh Hòa. Trong số này, 15 dự án có vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng sẽ được thanh tra trực tiếp; 69 dự án còn lại do thanh tra tỉnh thực hiện.

Một trong những dự án do Thanh tra tỉnh Khánh Hòa thực hiện là Khu phức hợp thương mại, khách sạn, căn hộ Tropicana Nha Trang (số 40 đường Trần Phú). Dự án này nằm trong danh sách các công trình có dấu hiệu chậm tiến độ và vướng mắc kéo dài, bên cạnh nhiều dự án lớn khác tại tỉnh Khánh Hòa bị thanh tra.

Năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang thực hiện dự án khu phức hợp thương mại, khách sạn, căn hộ Tropicana Nha Trang.

Khu đất này từng là cụm khách sạn Hải Yến, sau đó được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang để thực hiện dự án.

Tháng 9/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng cho thuê đất với giá 459.116 đồng/m2/năm, thời hạn 47 năm.

Dự án có diện tích hơn 10.900m2, được thiết kế xây dựng tòa nhà cao 40 tầng, bao gồm 1 tầng hầm và 2 khối tháp, quy mô hơn 1.130 căn hộ.

Siêu dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2018, nhưng đến nay công trình mới xây xong phần sàn bê tông cốt thép của 4 tầng. Tầng 5 còn thi công dang dở. Do bị phơi sương, phơi nắng ròng rã nhiều năm liền, nhiều hạng mục bên trong có dấu hiệu xuống cấp.

Hiện tại, dự án chưa có hạng mục nào hoàn thành. Việc thi công ì ạch nhiều năm gây mất mỹ quan và lãng phí đất đai. Nhìn từ trên cao, dự án với hàng loạt trụ bê tông, móng trơ sắt thép đang hoen rỉ, trong khi đây là công trình nằm đối diện biển với vị trí đắc địa bậc nhất Nha Trang.

Ghi nhận tại công trình chỉ có lác đác vài công nhân, bảo vệ, còn phần lớn vẫn “đắp chiếu”. Phía trước công trình hướng đường Trần Phú, gần đây xuất hiện các gian hàng trưng bày để bán hàng.

Phía ngoài dự án được quây tôn cao, các cổng ra vào đóng kín. Các hàng lưới bảo vệ công trình bị bung rách, vật liệu ngổn ngang, trông nhếch nhác. Theo cơ quan chức năng, dự án đã bị xác định chậm tiến độ và chủ đầu tư đang đề nghị tháo gỡ vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra.

Dự án không chỉ chậm tiến độ mà còn gặp lùm xùm giữa chủ đầu tư và khách hàng. Từ năm 2018, chủ đầu tư đã rao bán căn hộ nhưng đến nay chưa có khách hàng nào được nhận.

Ngoài những vấn đề trên, dự án này còn liên quan vấn đề về thuế đất. Cuối năm 2024, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang bị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa công bố nợ thuế hơn 72 tỷ đồng.

Đơn giá thuê đất đã được điều chỉnh từ hơn 5 tỷ đồng lên hơn 26,15 tỷ đồng/năm. Công ty được UBND tỉnh Khánh Hòa cho thuê đất thực hiện dự án theo hình thức trả tiền thuê hàng năm.

Ngoài ra, khu đất thực hiện dự án Tropicana nằm trong danh sách các dự án vi phạm đã được cơ quan thanh tra Trung ương kết luận trước đó. Những vướng mắc này, cùng với quá trình xác định lại giá đất, khiến khu đất chưa thể đưa vào khai thác, kéo dài tình trạng chậm tiến độ của dự án.

Theo kế hoạch, mục tiêu của cuộc thanh tra là xác định nguyên nhân và phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật; đồng thời làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm (nếu có), góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.