Áp lực từ bảng giá đất 2026 và bài toán quỹ đất sạch tại Thủ đô

Thị trường bất động sản Hà Nội đang chứng kiến một cuộc thanh lọc mạnh mẽ nhưng cũng đầy áp lực. Việc áp dụng Bảng giá đất mới từ ngày 1/1/2026 với mức tăng trung bình lên đến 26%, đặc biệt ghi nhận mức giá nhảy vọt tại vùng ven, đã thiết lập một mặt bằng giá mới. Tính đến thời điểm tháng 5/2026, thị trường còn chịu thêm áp lực từ chiến dịch siết chặt quản lý quỹ đất và xử lý các dự án chậm triển khai kéo dài nhiều năm.

Theo các chuyên gia, dòng biên lợi nhuận của các dự án mới tại Hà Nội đang bị bóp nghẹt do chi phí đầu vào như đền bù, giải phóng mặt bằng, thuế đất,… tăng quá cao. Hệ quả tất yếu là giá bán sơ cấp bị đẩy lên mức trần, vượt quá tầm với và biên độ sinh lời kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.

Khi đó, một cuộc dịch chuyển dòng tiền mang tính chiến lược đã diễn ra. Động thái này đưa các nhà đầu tư sành sỏi “Nam tiến”, tìm kiếm những tọa độ đầu tư mới nơi có dư địa tăng trưởng dài hạn và biên độ giá còn mềm.

Trong bản đồ dịch chuyển này, TP. Đồng Nai nổi lên như một "thỏi nam châm" có sức hút mãnh liệt tại phía Nam, khi trở thành Thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương. Bước ngoặt này không chỉ tái định vị vị thế kinh tế của địa phương mà còn kích hoạt làn sóng dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ đổ về.

Đồng Nai - "Vịnh xanh" giữa lòng hạ tầng chiến lược quốc gia

Nhìn vào vị thế hiện tại, Đồng Nai đang nắm giữ lợi thế chiến lược hiếm có với đại dự án Sân bay Long Thành - được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực. Chính vì vai trò trọng điểm này, hàng loạt công trình hạ tầng liên vùng đang được đẩy mạnh triển khai nhằm kết nối nhanh đến sân bay như metro, Vành đai 3 TP.HCM, cầu Đồng Nai 2, cầu Nhơn Trạch, cầu Cát Lái hay cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành…

Quy hoạch hạ tầng giao thông Thành phố Đồng Nai

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng, TP. Đồng Nai còn được định hướng phát triển như một “vịnh xanh” mới của phía Nam với trục đô thị ven sông hiện đại, quy tụ các khu dân cư sinh thái, thương mại, dịch vụ và cộng đồng cư dân tri thức, chuyên gia quốc tế. Trong bối cảnh quỹ đất sạch ngày càng khan hiếm tại các đô thị lớn, những dự án sở hữu nền tảng pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và không gian sống xanh đang trở thành tâm điểm hút dòng vốn phía Bắc.

Nổi bật trong số đó là dự án Izumi City - đô thị quy mô 170ha nằm ngay trên trục ven sông chiến lược, sẽ được kết nối nhanh với TP.HCM qua cầu Đồng Nai 2 trong tương lai. Không chỉ sở hữu vị trí đón đầu hạ tầng, dự án còn ghi điểm nhờ cam kết về pháp lý. Đây được xem là một trong những tọa độ tiềm năng đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư chất lượng cao và dòng vốn đầu tư trong giai đoạn mới của TP. Đồng Nai.

Đô thị tích hợp Izumi City tọa lạc ven sông Đồng Nai, vị trí được địa phương chú trọng quy hoạch những đô thị ở quy mô và bài bản.

“Một trong những yếu tố then chốt khiến chúng tôi quan tâm đầu tư vào Izumi City chính là mạng lưới hạ tầng liên kết vùng giàu tiềm năng và bài toán quy hoạch hạ tầng dài hạn. Việc dòng vốn đầu tư công liên tục đổ vào các trục giao thông kết nối Đồng Nai - TP.HCM chính là đòn bẩy bảo chứng cho giá trị gia tăng của dự án trong tương lai. Đồng thời, chúng tôi tìm thấy ở Izumi City một hệ sinh thái sống toàn diện. Với hệ tiện ích tích hợp đồng bộ ngay nội khu đến hệ sinh thái tiện ích dịch vụ ngoại khu kiền kề, Izumi City đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và giải trí của một gia đình hiện đại”, anh Sơn và chị Ngọc Anh (Hà Nội) chia sẻ sau khi tìm hiểu thực tế dự án.

(Nguồn: Nam Long)