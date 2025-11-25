Những năm gần đây, phong trào nuôi dúi tại Đồng Nai phát triển mạnh theo hướng chuyên nghiệp hoá. Không còn cảnh nuôi nhỏ lẻ, nhiều hộ dân đã chuyển sang mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao, quản lý đàn dúi bằng mã QR, bán tự động hóa quy trình chăm sóc và truy xuất nguồn gốc từng cá thể.

Mỗi con trong trại dúi đều được cấp một mã QR trong quản lý

Tại trang trại dúi Nguyễn Linh (ấp 10, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai), hơn 200 con dúi đang được quản lý theo cách mà trước đây chỉ xuất hiện trong các trang trại chăn nuôi lớn: mỗi cá thể có một mã QR riêng, đóng vai “hồ sơ điện tử” lưu trữ toàn bộ lịch sử sinh trưởng.

Theo chị Nguyễn Diệu Linh (chủ trang trại), chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể kiểm tra thông tin từng cá thể: ngày tách mẹ, lịch cho ăn, thời điểm phối giống, tiêm phòng, cũng như tốc độ tăng trưởng theo từng giai đoạn.Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống và đồng bộ theo thời gian thực, giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh.

Trang trại có trang bị camera giám sát, có thể quản lý từ xa

“Nuôi con dúi này khác xa ngày xưa. Trước làm thủ công, ghi chép bằng sổ, nhiều khi quên ngày phối giống hay lỡ thời điểm tách con là mất cả lứa. Giờ có hệ thống quản lý, mọi thứ đều có dữ liệu, cảnh báo tự động nên đỡ rủi ro hơn rất nhiều”, chị Linh - chủ trang trại chia sẻ.

Theo chủ trang trại dúi Nguyễn Linh, trước đây việc chăm dúi phụ thuộc gần như hoàn toàn vào kinh nghiệm. Nhiệt độ cao, độ ẩm thay đổi hay nguồn thức ăn không ổn định đều có thể khiến đàn dúi suy yếu.

Hiện tại, trang trại được lắp cảm biến theo dõi nhiệt độ môi trường 24/7, tự động kích hoạt hệ thống làm mát hoặc bổ sung độ ẩm khi chỉ số vượt ngưỡng an toàn. Nhờ đó, dúi ít bệnh, phát triển ổn định và tỷ lệ sinh sản tăng lên đáng kể.

Việc gắn mã QR cho từng con dúi cũng giúp trang trại thuận lợi trong quá trình bán hàng và mở rộng thị trường. Nhiều thương lái, nhà hàng và các điểm tiêu thụ đặc sản khi đến thu mua đều yêu cầu quét mã để kiểm tra nguồn gốc. Thông tin về lịch sử nuôi, điều kiện chuồng trại, ngày xuất bán hiển thị đầy đủ tạo sự minh bạch, giúp khách yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm.

“Khách giờ thích xem rõ nguồn gốc. Có mã QR, họ chỉ cần quét một cái là thấy ngay con dúi được nuôi như thế nào, có tiêm phòng hay không, tuổi bao nhiêu. Vì thế giá bán cũng ổn định và cao hơn so với những hộ nuôi truyền thống”, chị Linh cho biết.

Ngoài ra, mô hình chuyển đổi số còn giúp chủ trang trại tối ưu chi phí vận hành. Hệ thống tự động ghi lại lượng thức ăn tiêu thụ hằng ngày, từ đó đưa ra gợi ý khẩu phần phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Nhờ đó, lượng cám, tre, mía… được sử dụng hợp lý hơn, giảm thất thoát tới 20-30% so với cách nuôi truyền thống.

Thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm

Theo đánh giá của các chuyên gia chăn nuôi, việc gắn mã QR cho từng cá thể không chỉ giúp quản lý hiệu quả mà còn tạo nền tảng dữ liệu quan trọng để phát triển chuỗi giá trị bền vững. Khi dữ liệu được đồng bộ, cơ quan chuyên môn dễ dàng theo dõi, kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ kỹ thuật từ xa. Trong tương lai, việc cấp mã số nhận diện và chứng nhận điện tử có thể giúp nuôi dúi trở thành một mô hình kinh tế nông nghiệp có tiềm năng lớn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, Nghị quyết 57 được xem là kim chỉ nam để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Chính sách này tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai cho biết, tỉnh đang thực hiện triển khai chuyển đổi số giúp ngành chăn nuôi giám sát dịch bệnh hiệu quả hơn, đồng thời tạo liên kết giữa các khâu từ con giống, thức ăn, chế biến đến tiêu thụ, hình thành chuỗi giá trị khép kín, minh bạch và bền vững.

Huy Hoàng