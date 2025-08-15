Sáng 15/8, trong buổi làm việc với Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 27.000 tỷ đồng để triển khai 2 dự án hạ tầng giao thông quan trọng, kết nối Đồng Nai với TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Vị trí phà Cát Lái hiện hữu nối Đồng Nai với TPHCM. Ảnh: H.V

Theo UBND tỉnh, địa phương đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 17.700 tỷ đồng để thực hiện tuyến đường từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 TPHCM dài hơn 61km, tổng mức đầu tư 23.800 tỷ đồng. Tuyến đường này sẽ kết nối từ phường Đồng Xoài qua đường ĐT753, giúp thông suốt mạng lưới giao thông liên vùng sau khi Đồng Nai hợp nhất đơn vị hành chính.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Trung ương bố trí hơn 9.300 tỷ đồng để xây dựng cầu Cát Lái, nối TPHCM với Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP), với mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Để triển khai, Đồng Nai đề xuất chia cầu Cát Lái thành 4 dự án thành phần. Trong đó, phần giải phóng mặt bằng mỗi bên sẽ do TPHCM và Đồng Nai tự thực hiện bằng ngân sách địa phương.

Với dự án thành phần 3 xây cầu chính theo hình thức BOT có vốn ngân sách tỉnh, còn thành phần 4 tuyến đường nối sau trạm thu phí đến cuối tuyến có thể đầu tư bằng ngân sách Đồng Nai hoặc theo hình thức BT khai thác quỹ đất.

Đồng Nai "xin" khoảng 17.700 tỷ đồng để thực hiện đường từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 TPHCM. Ảnh: A.X

Theo UBND tỉnh, đây là hai công trình chiến lược, khi hoàn thành sẽ giảm áp lực giao thông qua TPHCM, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh Đông Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.