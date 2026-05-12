NSƯT Nguyễn Thế Long - Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đã từ trần lúc 1h15 phút ngày 11/5 ở tuổi 48. Lễ viếng nam nghệ sĩ bắt đầu từ 13h30-13h45 phút ngày 12/5 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân Y 103, sau đó NSƯT Nguyễn Thế Long được an táng tại nghĩa trang quê nhà Hưng Yên.

NSƯT Nguyễn Thế Long.

Đại diện Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, sự ra đi đột ngột của NSƯT Nguyễn Thế Long là mất mát lớn đối với tập thể nghệ sĩ, cán bộ và người lao động của nhà hát cũng như những người yêu nghệ thuật múa rối nước nhà.

Trong suốt quá trình công tác, NSƯT Nguyễn Thế Long luôn là người nghệ sĩ tận tâm, trách nhiệm, dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật truyền thống và sự phát triển của nhà hát. Anh để lại dấu ấn đẹp trong lòng đồng nghiệp, khán giả và nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ bởi sự chân thành, giản dị và hết lòng với nghề.

Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Hiệp (Nhà hát Múa rối Việt Nam) cho biết, NSƯT Nguyễn Thế Long là người làm việc tận tụy, luôn hoàn thành tốt cả nhiệm vụ quản lý lẫn chuyên môn. Anh không chỉ nghiêm túc trong công việc mà còn luôn quan tâm, hỗ trợ đồng nghiệp, tạo sự gắn kết trong tập thể.

Với tinh thần trách nhiệm cao, NSƯT Nguyễn Thế Long được đồng nghiệp đánh giá là người sống tình cảm, gần gũi, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực tại Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Đạo diễn Tạ Huy Cường bàng hoàng khi hay tin NSƯT Nguyễn Thế Long qua đời đột ngột vì đột quỵ. Trong ký ức của anh, nghệ sĩ là người sống trọn vẹn với nghề, dành cả cuộc đời cho sân khấu mà không làm thêm bất cứ công việc nào khác.

"Anh Long là một nghệ sĩ chân chính. Cả đời anh chỉ biết đến nghề và cống hiến cho nghệ thuật", đạo diễn Tạ Huy Cường chia sẻ.

Không chỉ tận tụy với công việc, NSƯT Nguyễn Thế Long còn được đồng nghiệp và lớp đàn em yêu quý bởi sự gần gũi, chân thành. Đạo diễn Tạ Huy Cường kể từ khi anh còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, NSƯT Nguyễn Thế Long đã luôn quan tâm, động viên.

"Mỗi năm đến sinh nhật tôi, Facebook nhắc là anh đều gửi lời chúc. Có lần tôi nhắn anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhưng chúng ta đâu thể biết cơn đột quỵ sẽ đến vào lúc nào", đạo diễn xúc động nói.

Theo chia sẻ của đạo diễn Tạ Huy Cường, trên cương vị lãnh đạo, NSƯT Nguyễn Thế Long phải quán xuyến rất nhiều công việc tại nhà hát. Tối 10/5, anh vẫn làm việc muộn tại cơ quan. Đến sáng hôm sau, đồng nghiệp tới nơi mới phát hiện anh đã đột quỵ ngay trên bàn làm việc.

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Nguyễn Thế Long khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả không khỏi xót xa. Với những người từng gắn bó với anh, hình ảnh một nghệ sĩ tận tâm, sống nghĩa tình và hết lòng vì sân khấu sẽ luôn được trân trọng, nhớ mãi.

Những hình ảnh của NSƯT Nguyễn Thế Long (Video: Nhà hát Múa rối Việt Nam)