Người mẫu Bằng Dương. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với VietNamNet, em trai của người mẫu Bằng Dương xác nhận anh mình đã qua đời vào 2h10' sáng 5/5, hưởng dương 32 tuổi. Gia đình đang lo hậu sự cho anh, do bối rối nên xin không chia sẻ thêm.

Linh cữu người mẫu Bằng Dương hiện quàn tại quê nhà Quảng Ninh. Đám tang diễn ra từ 13h30' ngày 5/5 đến sáng 6/5; sau đó gia đình sẽ đưa anh đi an táng tại Nghĩa trang nhân dân phường Hoàng Quế.

Nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, Bằng Dương đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng chưa kịp chia sẻ với bạn bè đã đột ngột qua đời khiến nhiều người quen thấy thương tâm.

Người mẫu Bằng Dương tên đầy đủ là Bùi Bằng Dương, sinh năm 1994 tại Hoàng Quế, Quảng Ninh.

Từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội, anh đã đam mê nghề người mẫu, từng tham gia casting Vietnam Next Top Model 2014 nhưng không vào sâu.

Mùa giải 2015, Bằng Dương trở lại cùng bạn thân - người mẫu Duy Anh, tuy dừng chân sớm nhưng đã gây ấn tượng với khán giả truyền hình bởi chiều cao 1,84m, ngoại hình điển trai.

Trong nhiều năm, Bằng Dương duy trì công việc người mẫu, ngoài ra làm thêm một số công việc để mưu sinh.

Bằng Dương từng trở lại truyền hình tại chương trình Người ấy là ai mùa 2, nhận được 4 phiếu xanh từ dàn cố vấn nhưng cuối cùng không được nữ chính Tường Linh lựa chọn.