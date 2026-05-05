Như VietNamNet đưa tin trước đó, người mẫu Bằng Dương qua đời vào 2h10' sáng 5/5, hưởng dương 32 tuổi.

Linh cữu anh hiện quàn tại quê nhà Quảng Ninh. Đám tang diễn ra từ 13h30' ngày 5/5 đến sáng 6/5; sau đó gia đình sẽ đưa anh đi an táng tại Nghĩa trang nhân dân phường Hoàng Quế.

Người mẫu Phạm Đình Lĩnh - quán quân Mister Vietnam 2019 đăng ảnh chụp cùng Bằng Dương kèm chia sẻ: "Tôi cho bạn ăn cỗ cưới mà bạn cho tôi ăn cỗ gì vậy hả Dương? Dù ở đâu, tôi mong rằng ở đó bạn sẽ có được hạnh phúc và nhớ rằng chúng mình mãi là anh em".

Các mẫu nam Hà thành tưởng nhớ Bằng Dương. Ảnh: Rookie Bùi

Đời thường, người mẫu Bằng Dương thích vận động nên thường rủ rê đồng nghiệp tập luyện. Trong đó, Đình Lĩnh là bạn gym một thời của Bằng Dương.

9X cũng hay chạy bộ cùng diễn viên Nguyễn Quang Thuận, Nam Trương, người mẫu Duy Anh, Chí Thắng...

Người mẫu Rookie Bùi viết trên trang cá nhân: "Năm 20 tuổi, anh em tụi mình cùng thi Vietnam Next Top Model. 26 tuổi, tao còn làm 'anh rể hờ' của mày. Mà sao giờ bạn lại đi trước anh em vậy?".

Người mẫu Anh Quang chia sẻ: "Mới bữa trước còn ngồi hô hào hôm nay là ngày của anh em chúng mình mà giờ bạn ra đi đột ngột quá! Cuộc sống vô thường thật".

Lâm Bảo Châu buồn trước tin Bằng Dương đột ngột qua đời. Ảnh: Lâm Bảo Châu

Ca sĩ, người mẫu Chí Thắng nhớ lần đầu tiên ra TP Hà Nội làm show, Bằng Dương là người đầu tiên đến chào hỏi anh. "Tôi nhớ mãi cái gật đầu ấy. Dương rất ngoan và hiền", anh hồi tưởng.

Trên trang cá nhân, MC Lâm Bảo Châu cũng đăng ảnh chụp cùng Bằng Dương và chia sẻ cảm xúc buồn.

Nguồn tin riêng của phóng viên cho biết, Bằng Dương đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng chưa kịp giới thiệu bạn gái đã đột ngột qua đời khiến anh em, bạn bè thấy thương tâm.