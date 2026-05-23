Đồng Hới là nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Quảng Trị mới. Ảnh: Tư liệu.

Từ trung tâm hành chính đến nhu cầu an cư mới

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Quảng Trị mới vận hành sau sáp nhập, với trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Đồng Hới. Việc đảm nhận vai trò điều hành cấp tỉnh bổ sung cho đô thị biển này một động lực phát triển mới: dòng người đến làm việc thường xuyên, kéo theo nhu cầu ở, thuê nhà và sử dụng dịch vụ đô thị.

Theo phương án được công bố trước thời điểm bộ máy mới hoạt động, khoảng 1.560 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dự kiến chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới; trong đó khoảng 1.460 người chưa được bố trí ngay nhà công vụ. Riêng nhóm nhu cầu này đã hình thành lượng khách hàng hiện hữu cho thị trường nhà thuê, căn hộ hoàn thiện và lưu trú trung hạn tại Đồng Hới.

Khi một đô thị trở thành trung tâm điều hành, nhu cầu từ khách công vụ, đối tác, dịch vụ hỗ trợ và gia đình đến sinh sống cũng được mở rộng theo. Từ một thành phố nổi bật về du lịch biển, Đồng Hới đang có thêm nền tảng để phát triển nhịp sống đô thị ổn định quanh năm.

Công nghiệp và dịch vụ nối dài dòng khách lưu trú

Lực cầu của Đồng Hới còn được bồi đắp bởi hoạt động đầu tư, sản xuất và dịch vụ trên địa bàn tỉnh mở rộng. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, lũy kế đến đầu năm 2026, các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đã thu hút 399 dự án, với tổng vốn đăng ký 285.213 tỷ đồng. Trong đó có 19 dự án FDI, tổng vốn 66.979 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,8 tỷ USD; 223 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho khoảng 11.800 lao động.

Tại khu vực kết nối trực tiếp với đô thị, Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Đây là nền tảng để Đồng Hới tiếp nhận thêm nhóm chuyên gia, quản lý, kỹ sư, đối tác kinh doanh và khách lưu trú dài ngày đi cùng quá trình vận hành các dự án.

Hai dòng dịch chuyển - nhân sự hành chính và nhân sự phục vụ hoạt động kinh tế - đang mở rộng cấu trúc nhu cầu cho bất động sản Đồng Hới. Thị trường vì thế có thêm dư địa cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu sử dụng thực, từ ở ổn định đến lưu trú dài ngày với dịch vụ đồng bộ.

Nguồn cung ven biển đón nhịp sống mới

Trong xu hướng đó, lợi thế của Bảo Ninh nằm ở khả năng dung hòa hai nhu cầu đang song hành tại Đồng Hới: kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm và nâng cấp chất lượng sống bằng không gian ven biển. Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị là một trong những dự án khai thác lợi thế này, với vị trí mặt biển Bảo Ninh và được phát triển theo mô hình căn hộ dịch vụ kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Phối cảnh Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị tại khu vực biển Bảo Ninh. Ảnh: Chủ đầu tư.

Lợi thế của Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị không chỉ đến từ vị trí ven biển, mà còn ở hệ sinh thái tiện ích được phát triển xoay quanh ba trải nghiệm Biển - Golf - Onsen. 100% căn hộ tại dự án sở hữu tầm nhìn hướng biển, mở ra không gian lưu trú thoáng đãng, riêng tư, phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm nơi ở dài ngày nhưng vẫn muốn duy trì chất lượng sống nghỉ dưỡng.

Liền kề dự án là sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế, bổ sung tiện ích thể thao, giao lưu và giải trí cao cấp cho nhóm chuyên gia, quản lý, doanh nhân cũng như khách du lịch có mức chi tiêu cao. Trong bối cảnh Đồng Hới được kỳ vọng đón thêm dòng nhân lực và hoạt động giao thương mới, sự hiện diện của sân golf giúp mở rộng trải nghiệm lưu trú, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu ở đơn thuần.

Hoàn thiện hệ sinh thái này là Thera Onsen Wellness Center - tổ hợp trị liệu khoáng nóng được định hướng phục vụ nhu cầu thư giãn, phục hồi thể chất và tái tạo năng lượng. Sự kết hợp giữa biển, golf và onsen cũng mở rộng dư địa khai thác của dự án trong năm. Trong khi cảnh quan biển tạo sức hút rõ nét vào mùa hè, sân golf và trải nghiệm onsen - trị liệu có thể bổ sung động lực lưu trú vào mùa đông, khi nhu cầu nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe gia tăng. Bên cạnh dòng khách du lịch, nhóm cán bộ, chuyên gia và khách công tác dài hạn đến Đồng Hới cũng là nguồn cầu ít phụ thuộc vào tính mùa vụ, tạo nền tảng cho mô hình căn hộ dịch vụ vận hành ổn định hơn.

Trong bước chuyển mình của Đồng Hới sau sáp nhập, Lynn Times Onsen Retreat Quảng Trị được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn nguồn cung tại Bảo Ninh, góp phần nâng tầm diện mạo lưu trú, nghỉ dưỡng của đô thị biển.

(Nguồn: Onsen Fuji)