Ngày 25/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), khu di tích lịch sử Đền Hùng (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) đón lượng lớn người dân và du khách từ khắp mọi miền đổ về dâng hương.

Dòng người di chuyển qua trục hành lễ. Ảnh: Đức Hoàng

Ghi nhận của PV VietNamNet, từ sáng sớm, các trục đường dẫn về Đền Hùng đã đông phương tiện, bãi đỗ xe khu vực cổng gần như kín chỗ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa

Sau khi di chuyển qua trục hành lễ, dòng người nối dài, di chuyển chậm từ cổng chính (Đại Môn), Đền Hạ, Đền Trung và lên tới Đền Thượng trong không khí trang nghiêm của ngày hội lớn, nơi mỗi người Việt hướng về cội nguồn, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Thời tiết oi bức khiến hành trình hành hương thêm phần vất vả. Dọc các lối đi, nhiều người chọn nghỉ chân dưới tán cây, bãi cỏ để tránh nắng, lấy lại sức. Hình ảnh các gia đình quây quần, chăm sóc người già, trẻ nhỏ tạo nên bức tranh lễ hội đông đúc nhưng gần gũi.

Để đảm bảo sức khỏe cho du khách, lực lượng y tế được bố trí tại nhiều điểm trong khu di tích, sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp mệt do nắng nóng.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Trên các tuyến giao thông tại trung tâm tỉnh, lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển, hạn chế ùn tắc và tai nạn. Tại các vị trí trọng yếu trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng đều có lực lượng cảnh sát phân luồng, hỗ trợ nhân dân và sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra.

Một số hình ảnh dòng người đổ về Đền Hùng trước ngày chính lễ:

Một du khách tự gánh lễ từ trục hành lễ lên dâng hương các Vua Hùng. Ảnh: Đức Hoàng

Sân công quán, điểm dừng chân đầu tiên của du khách sau khi đi qua trục hành lễ. Ảnh: Đức Hoàng

Dòng người bắt đầu đông đúc từ cổng chính (Đại Môn). Ảnh: Đức Hoàng

Dòng người chen kín lối từ cổng chính lên Đền Hạ tại Đền Hùng trong thời tiết khá oi bức. Ảnh: Đức Hoàng

Các điểm hỗ trợ y tế được Ban tổ chức đặt tại nhiều vị trí trong suốt quá trình du khách di chuyển lên tới Đền Thượng. Ảnh: Đức Hoàng

Lực lượng cảnh sát được bố trí tại nhiều vị trí để hỗ trợ người dân, du khách. Ảnh: Đức Hoàng

Bà Đoàn Thị Tân (86 tuổi, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) lần đầu đến Đền Hùng chia sẻ: “Tôi già rồi nhưng vẫn muốn một lần về Đền Hùng. Thấy ai cũng thành tâm, tôi rất xúc động”. Ảnh: Đức Hoàng

Du khách dâng hương tại Đền Hạ. Ảnh: Đức Hoàng

Mất khoảng 1 giờ, du khách sẽ di chuyển lên tới Đền Thượng, gấp 2-3 lần thời gian ngày bình thường. Ảnh: Đức Hoàng

Nhiều người trong nhà tiền tế tại Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Ảnh: Đức Hoàng.

Trong thời tiết oi bức, hàng nghìn người sau khi hành hương sẽ dừng chân, nghỉ ngơi dưới các gốc cây cổ thụ. Ảnh: Đức Hoàng

Bãi xe tại khu vực cổng chính Đền Hùng gần như đã kín chỗ. Ảnh: Đức Hoàng