Ngày 25/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), khu di tích lịch sử Đền Hùng (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) đón lượng lớn người dân và du khách từ khắp mọi miền đổ về dâng hương.
Ghi nhận của PV VietNamNet, từ sáng sớm, các trục đường dẫn về Đền Hùng đã đông phương tiện, bãi đỗ xe khu vực cổng gần như kín chỗ.
Sau khi di chuyển qua trục hành lễ, dòng người nối dài, di chuyển chậm từ cổng chính (Đại Môn), Đền Hạ, Đền Trung và lên tới Đền Thượng trong không khí trang nghiêm của ngày hội lớn, nơi mỗi người Việt hướng về cội nguồn, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.
Thời tiết oi bức khiến hành trình hành hương thêm phần vất vả. Dọc các lối đi, nhiều người chọn nghỉ chân dưới tán cây, bãi cỏ để tránh nắng, lấy lại sức. Hình ảnh các gia đình quây quần, chăm sóc người già, trẻ nhỏ tạo nên bức tranh lễ hội đông đúc nhưng gần gũi.
Để đảm bảo sức khỏe cho du khách, lực lượng y tế được bố trí tại nhiều điểm trong khu di tích, sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp mệt do nắng nóng.
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Trên các tuyến giao thông tại trung tâm tỉnh, lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển, hạn chế ùn tắc và tai nạn. Tại các vị trí trọng yếu trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng đều có lực lượng cảnh sát phân luồng, hỗ trợ nhân dân và sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra.
Một số hình ảnh dòng người đổ về Đền Hùng trước ngày chính lễ:
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra trong 10 ngày từ 17-26/4 (tức từ ngày 1-10/3 năm Bính Ngọ).
Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng sẽ chính thức được tổ chức vào 7h sáng 26/4 (tức ngày 10/3 âm lịch) với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Theo Ban tổ chức, đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội, lần lượt di chuyển qua các điểm linh thiêng gồm Đại Môn, Đền Hạ, Đền Trung và tiến lên Đền Thượng.