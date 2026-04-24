Tối 24/4, tại phường Việt Trì, trung tâm của tỉnh Phú Thọ diễn ra Lễ hội văn hóa dân gian đường phố Thanh âm nguồn cội, một trong những hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đại diện cho 148 xã chia làm 18 cụm xã, phường tỉnh Phú Thọ tham gia. Mỗi đoàn mang đến một không gian văn hóa riêng, tái hiện các lễ hội truyền thống, trò diễn dân gian và loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng Đất Tổ.

Chương trình mở màn bằng màn trống hội dân tộc.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức diễu hành kết hợp trình diễn với không gian mở trên trục đường Trần Phú, ven hồ Văn Lang. Các đoàn sử dụng xe mô hình, trang phục truyền thống, đạo cụ dân gian, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc, sống động thu hút hàng nghìn người dân thưởng thức, trải nghiệm.

18 xe mô hình, hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng trình diễn qua trục đường Trần Phú.

Đặc biệt, đây là sự kiện được tỉnh Phú Thọ khôi phục sau một thời gian dài gián đoạn trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và tỉnh Phú Thọ mới sau khi sáp nhập 2 tỉnh Vĩnh Phúc, Hoà Bình.

Nổi bật trong chương trình là các không gian tái hiện di sản gắn với thời đại Hùng Vương như Lễ hội Đền Hùng, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những nghi lễ dâng hương, rước kiệu, hát cửa đình được sân khấu hóa đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Lần đầu tiên các nghệ nhân, diễn viên cụm số 10 (7 xã tỉnh Hoà Bình cũ) tái hiện lễ hội Khai Hạ tại lễ hội dân gian đường phố.

Bên cạnh đó, nhiều lễ hội dân gian tiêu biểu được tái hiện như Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, Lễ hội Trò Trám với tín ngưỡng phồn thực hay các trò diễn “tứ dân chi nghiệp” phản ánh đời sống nông nghiệp truyền thống. Các hình thức diễn xướng dân gian như mo Mường, cồng chiêng, hát văn, kéo song… góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Không gian lễ hội còn tái hiện các di sản văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc, như sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của người Mường, lễ hội Tây Thiên gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu hay các nghi lễ cầu mùa, cầu phúc mang đậm dấu ấn văn minh lúa nước.

Lễ hội Trò Trám thể hiện tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, Phú Thọ là vùng đất cội nguồn, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, đất phát tích của dân tộc Việt Nam, vùng đất khởi thủy của người Việt cổ.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lễ hội dân gian đường phố với chủ đề Thanh âm nguồn cội sẽ mở ra một không gian văn hóa cộng đồng vừa sôi nổi, giàu tính nghệ thuật vừa sâu sắc về giá trị truyền thống, khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân trong sáng tạo, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong đời sống đương đại.