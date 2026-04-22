Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng và triển khai phương án nhằm kiểm soát, quản lý chặt chẽ hoạt động bay của tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

Phú Thọ siết chặt flycam dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo đó, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân và du khách nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; không quay phim, chụp ảnh trái phép từ trên cao, góp phần giữ gìn sự trang nghiêm, an toàn của lễ hội và xây dựng hình ảnh đẹp về Đất Tổ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với 1 người sử dụng flycam sai quy định. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo Nghị định 288/2025/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện bay không người lái phải từ 18 tuổi trở lên, không sử dụng rượu bia, chất ma túy và phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người điều khiển thiết bị bay không người lái không có giấy phép hoặc bay vào khu vực cấm, khu vực đông người có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng.

Trường hợp ảnh hưởng đến an toàn các phương tiện bay khác, mức phạt có thể lên tới 40 triệu đồng, tịch thu phương tiện, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng các thiết bị có trọng lượng từ 0,25 kg trở lên, bay ngoài tầm nhìn trực quan hoặc bay theo chương trình cài đặt sẵn đều phải có giấy phép phù hợp và đăng ký đầy đủ trước khi bay.

