Sáng 19/5, tại chùa Tiêu Sơn, khu phố Tiêu Thượng, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hàng nghìn tăng ni, Phật tử và người dân thập phương đã về chùa để thành kính tham dự lễ nhập kim quan Giác linh Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính.

Trong không khí trang nghiêm, tiếng chuông chùa ngân vọng, rất đông người xúc động tiễn biệt vị Ni trưởng đức cao vọng trọng của Phật giáo miền Bắc.

Buổi lễ được cử hành theo nghi thức Phật giáo truyền thống. Do chùa Tiêu Sơn nằm trên một quả đồi, không gian hạn chế nên ban tổ chức đã chia thành nhiều đoàn lên viếng theo thứ tự nhằm tránh ùn ứ, đảm bảo sự trang nghiêm và an toàn cho buổi lễ.

Nhiều Phật tử không giấu được xúc động khi nhắc đến Ni trưởng Thích Đàm Chính, người cả đời sống thanh bần, giản dị, luôn lấy tinh thần “hộ quốc an dân” làm kim chỉ nam trong hành đạo.

Không khí trang nghiêm, xúc động sau lễ nhập kim quan Giác linh Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính tại chùa Tiêu Sơn.

Phật tử Nguyễn Quý Đức (Hưng Yên) nghẹn ngào chia sẻ: “Ngay khi nghe tin Ni trưởng viên tịch, tôi đã tức tốc về chùa Tiêu Sơn để tiễn biệt lần cuối. Cả đời cụ sống mẫu mực, từ bi và trí tuệ".

Ngôi chùa nhiều năm không đặt hòm công đức

Không chỉ được biết đến là chốn tổ giàu truyền thống Phật giáo, chùa Tiêu Sơn còn là ngôi chùa đặc biệt bởi nhiều năm qua không đặt hòm công đức, không đốt vàng mã và không làm lễ mặn.

Bà Nguyễn Thị Xuyến (72 tuổi, phường Tam Sơn) cho biết nét thanh tịnh ấy đã được duy trì qua nhiều thế hệ.

“Khi còn nhỏ theo người thân đi lễ chùa, tôi đã không thấy hòm công đức hay cảnh đốt vàng mã ở đây. Đến tận bây giờ, nếp ấy vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Nhà chùa luôn đề cao sự thành tâm, hướng con người tu tập bằng tâm thiện lành chứ không đặt nặng hình thức lễ nghi hay tiền bạc. Chính điều đó khiến chùa Tiêu Sơn trở nên đặc biệt và được nhiều người kính trọng”, bà Xuyến nói.

Nội quy khi đi vào chùa

Chia sẻ về việc chùa nhiều năm không đặt hòm công đức, ông Trần Văn Hòa (58 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, điều đầu tiên ông cảm nhận được là sự thanh tịnh hiếm có.

“Khi bước vào chùa mà không thấy hòm công đức, tôi thực sự bất ngờ. Cảm giác đầu tiên là sự nhẹ lòng và rất thanh tịnh. Người đi lễ không còn bị phân tâm bởi chuyện tiền bạc hay hình thức cúng dường, mà tập trung hơn vào việc lễ Phật, tĩnh tâm và chiêm nghiệm”, ông Hòa chia sẻ.

Theo ông Hòa, việc không đặt hòm công đức đã tạo nên sự khác biệt rất rõ trong không gian tu tập của chùa Tiêu Sơn.

“Không gian ở đây khiến mọi người cảm nhận rõ sự yên bình, giản dị và gần gũi, đúng tinh thần cửa Phật. Người đến chùa thấy thoải mái, không bị áp lực phải đặt bao nhiêu tiền mới gọi là có lòng", ông Hoà nói.

Nói về quan niệm “công đức xuất phát từ tâm”, ông Hòa cho rằng giá trị lớn nhất của công đức nằm ở sự thiện lành trong suy nghĩ và hành động.

“Nếu giúp người, sống tử tế và hướng thiện thì đó đã là công đức rồi. Tiền bạc chỉ là một phần rất nhỏ. Tôi nghĩ cửa Phật cần hướng con người tới sự giác ngộ và lòng từ bi", ông Hoà chia sẻ.

Bà Lê Thị Hạnh (65 tuổi, ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) cho rằng, trong bối cảnh nhiều nơi đặt khá nhiều hòm công đức, cách làm của chùa Tiêu Sơn khiến bà càng thêm kính trọng.

“Tôi thấy đây là một cách làm rất đáng quý và đáng để nhiều nơi suy ngẫm. Khi vào chùa Tiêu Sơn, người ta cảm nhận được sự thanh sạch, không bị cảm giác thương mại hóa không gian tâm linh. Điều đó giúp người dân thêm niềm tin vào sự thanh tịnh của đạo Phật”.

Sự viên tịch của Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tăng ni, Phật tử và nhân dân địa phương.

Theo bà Hạnh, việc giữ nếp sống giản dị và thanh bần có ý nghĩa rất lớn với giới trẻ hiện nay.

“Cuộc sống bây giờ nhiều áp lực, vật chất và bon chen. Những nơi như chùa Tiêu Sơn giúp người trẻ hiểu rằng giá trị tinh thần mới là điều lâu bền. Sự giản dị của nhà chùa chính là bài học về cách sống an yên", bà Hạnh nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Trang (33 tuổi, làm công nhân ở xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất khi đến chùa Tiêu Sơn là sự mộc mạc và gần gũi.

“Tôi từng đi nhiều chùa nhưng ở đây cho tôi cảm giác rất khác. Không có cảnh chen lấn đặt lễ lớn hay nhiều hòm công đức như một số nơi khác. Mọi thứ rất giản dị và nhẹ nhàng", chị Trang chia sẻ.

Dòng người nối dài lên chùa Tiêu Sơn dâng hương tưởng niệm Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính.

Theo chị Trang, quan niệm “công đức xuất phát từ tâm” là điều rất đúng với tinh thần đạo Phật: "Nếu một người có tâm thiện lành, biết giúp đỡ người khác thì dù không bỏ nhiều tiền công đức vẫn đáng quý. Cửa Phật cần sự chân thành hơn hình thức”.

Chị Trang cho rằng cách giữ gìn nét thanh tịnh của chùa Tiêu Sơn là điều rất đáng trân trọng trong xã hội hiện đại.

“Điều đó giúp mọi người, đặc biệt là người trẻ, hiểu đúng hơn về việc đi chùa và tu tập. Không phải cứ nhiều tiền lễ mới là thành tâm”, chị Trang chia sẻ.

Sự mất mát lớn đối với địa phương và Phật tử

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Mạnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết sự viên tịch của Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính là mất mát lớn không chỉ đối với Giáo hội Phật giáo mà còn với chính quyền và nhân dân địa phương.

“Ni trưởng Thích Đàm Chính là bậc chân tu mẫu mực, có nhiều đóng góp cho đạo pháp và quê hương. Cả cuộc đời Ni trưởng sống giản dị, thanh bần nhưng luôn hết lòng vì cộng đồng, tích cực tham gia công tác mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Sự ra đi của Ni trưởng để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tăng ni, Phật tử và nhân dân phường Tam Sơn”, ông Tuyên nói.

Theo ông Tuyên, hình ảnh và đạo hạnh của Ni trưởng sẽ luôn là tấm gương để các thế hệ noi theo.

Ông Nguyễn Tiến Vụ, Bí thư Đảng ủy phường Tam Sơn, Bắc Ninh) ghi sổ tang.

Tăng ni, Phật tử xúc động trước sự viên tịch của bậc Ni trưởng đức cao vọng trọng của Phật giáo miền Bắc.

Người dân, Phật tử thành kính dâng hương tưởng niệm Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính.

Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính, đạo hiệu Viên Thông, thế danh Lê Thị Chính, sinh năm 1928 tại thôn Vo Trung, xã Hội Xá, huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội (nay thuộc phường Phúc Lợi, Hà Nội).

Sinh ra trong gia đình thuần tín Tam bảo, từ nhỏ Ni trưởng đã sớm bén duyên cửa Phật khi thường theo bà và mẹ đi lễ chùa.

Năm 1943, khi vừa tròn 16 tuổi, được sự cho phép của bố mẹ, Ni trưởng chính thức xuất gia tu học, làm đệ tử của sư tổ Thích Đàm Nhiệm tại chùa Kim Thành, huyện Văn Giang cũ, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, Ni trưởng tiếp tục tu học và chấp tác tại chùa Thanh Đặng, Hưng Yên.

Với đạo hạnh và uy tín của một bậc tùng lâm thạch trụ, Ni trưởng từng đảm nhiệm nhiều trọng trách như: nguyên Chứng minh tối cao Phân ban Ni giới tỉnh Bắc Ninh; nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh qua nhiều nhiệm kỳ; nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Sơn cũ.

Bảo tháp nơi an trí Giác linh Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính tại vườn tháp chùa Tiêu Sơn.

Suốt cuộc đời hành đạo, Đại lão Ni trưởng luôn nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, tận tụy phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính đã viên tịch lúc 6h50 ngày 18/5 tại chùa Tiêu Sơn, trụ thế 99 năm, hạ lạp 79 năm.

Theo thông báo từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, lễ nhập bảo tháp sẽ được tổ chức vào lúc 14h ngày 20/5 tại vườn tháp chùa Tiêu Sơn.