Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cho biết, Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính, trụ trì chùa Tiêu Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã viên tịch vào lúc 6h50 ngày 18/5 (tức ngày 2/4 năm Bính Ngọ) tại chùa Tiêu Sơn, khu phố Tiêu Thượng, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ni trưởng sinh năm 1928, trụ thế 99 năm, hạ lạp 79 năm. Sự viên tịch của Ni trưởng là niềm tiếc thương sâu sắc đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, hàng Ni giới cùng đông đảo tăng ni, Phật tử gần xa.

Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

Theo thông báo từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, lễ nhập kim quan sẽ được cử hành vào lúc 7h ngày 19/5, lễ viếng chính thức bắt đầu từ 9h cùng ngày.

Lễ truy điệu diễn ra vào lúc 7h ngày 20/5; lễ phụng tống kim quan cử hành lúc 7h45 cùng ngày. Sau đó, lễ nhập bảo tháp sẽ được tổ chức vào lúc 14h ngày 20/5/2026 tại vườn tháp chùa.

Ni trưởng Thích Đàm Chính, đạo hiệu Viên Thông, thế danh Lê Thị Chính, sinh tại thôn Vo Trung, xã Hội Xá, huyện Gia Lâm (cũ), thành phố Hà Nội (nay thuộc phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội). Sinh ra trong gia đình thuần tín Tam bảo, từ thuở nhỏ, Ni trưởng đã sớm bén duyên cửa Phật khi thường theo bà và mẹ đi lễ chùa.

Năm 1943, khi vừa tròn 16 tuổi, được sự cho phép của song thân, Ni trưởng chính thức xuất gia tu học, làm đệ tử của sư tổ Thích Đàm Nhiệm tại chùa Kim Thành, huyện Văn Giang (cũ), tỉnh Hưng Yên; sau đó, tiếp tục tu học, chấp tác tại chùa Thanh Đặng, Hưng Yên.

Với tinh thần tinh tấn và đạo hạnh nghiêm trì, năm 1945, Ni trưởng được truyền thụ Sa di ni giới tại chùa Thiên Tâm. Đến năm 1948, được truyền giới Cụ túc Tỳ kheo ni tại chùa Thiên Tâm, xã Tương Giang, tỉnh Hà Bắc cũ.

Ảnh: Đức Anh

Ngôi chùa không đặt hòm công đức Nhiều năm nay, chùa Tiêu Sơn không đặt hòm công đức. Ni trưởng Thích Đàm Chính còn yêu cầu các ni sư để ý và nhắc nhở du khách đừng vì chùa không có hòm công đức mà đặt tiền tùy ý lên tay Phật, ban thờ. Nhờ vậy, không gian lễ chùa tại đây trở nên thanh tịnh, trang nghiêm.

Trong suốt quá trình tu học và hành đạo, Ni trưởng luôn sống đời giản dị, cần mẫn lao động, tham gia tăng gia sản xuất, in kinh sách, phụng sự Tam bảo và chăm lo phát triển chốn già lam. Người từng đảm nhiệm việc trông nom chùa Tôn Linh tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh trước khi chính thức về trụ trì chùa Tiêu Sơn vào năm 1967.

Dưới sự dẫn dắt của Ni trưởng, ngôi cổ tự gắn với Thiền sư Vạn Hạnh và triều Lý từng bước được trùng tu khang trang, trở thành điểm sinh hoạt tín ngưỡng và tu học quan trọng của Phật tử địa phương.

Không chỉ tận tụy với công tác Phật sự, Ni trưởng còn dành nhiều tâm huyết cho công tác giáo dục tăng ni. Người từng giữ cương vị Đường chủ Hạ trường Ni giới tại chùa Tiêu Sơn trong suốt 10 năm (2009 – 2019), tham gia Hội đồng Giới sư, truyền giới cho hàng nghìn giới tử xuất gia và tại gia.

Toàn cảnh chùa Tiêu Sơn (Thiên Tâm tự), nơi Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Chính trụ trì và viên tịch tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Với uy tín và đạo hạnh của một bậc tùng lâm thạch trụ, Ni trưởng từng đảm nhiệm nhiều trọng trách như: nguyên Chứng minh tối cao Phân ban Ni giới tỉnh Bắc Ninh; nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh qua nhiều nhiệm kỳ; nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Sơn cũ; đồng thời tham gia tích cực vào công tác mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Suốt cuộc đời hành đạo, Đại lão Ni trưởng luôn nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, sống giản dị, thanh bần, tận tụy phụng sự đạo pháp và dân tộc.