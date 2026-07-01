Sáng 1/7, hàng nghìn người đã đứng hai bên đường Hồng Bàng (phường Chợ Lớn, TPHCM) để tiễn đưa GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối - người có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp đào tạo, ngoại khoa và quản lý y tế Việt Nam.

Khoảng 9h50, đoàn xe tang đưa linh cữu GS Nguyễn Đình Hối đi qua Trường Đại học Y Dược TPHCM và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Khi linh cữu GS Nguyễn Đình Hối đi ngang, nhiều người chắp tay đọc kinh tiễn biệt người thầy thuốc đáng kính.

Những đóa hoa cúc trắng trên tay các y bác sĩ, điều dưỡng thay cho lời tri ân gửi đến GS Nguyễn Đình Hối - người thầy thuốc tận tụy, hết lòng vì sự nghiệp y khoa nước nhà.

Rất đông cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Y Dược TPHCM có mặt từ sớm để chờ xe tang chở linh cữu, tiễn biệt GS Nguyễn Đình Hối.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Lê Văn Chánh, Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM bày tỏ: "Đối với tôi, tất cả những gì cao đẹp và mẫu mực nhất đều thuộc về thầy Nguyễn Đình Hối".

Ông Chánh nhìn nhận sự ra đi của GS Nguyễn Đình Hối là "một sự mất mát lớn lao, mang lại niềm tiếc nuối vô cùng, vô cùng sâu sắc" cho ngành y và các thế hệ đi sau.

Nói về những bài học mà cố giáo sư để lại, ông Chánh khẳng định: "Thầy chính là người dẫn đường, mở lối cho chúng tôi đi. Từ đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, tác phong làm việc cho đến mọi giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, thầy đều đã truyền dạy và để lại một di sản tinh thần vô giá cho các thế hệ sau".

Ký ức của bác sĩ Trịnh Thị Bích Hà (áo trắng) về GS Nguyễn Đình Hối là lối sống giản dị, tình cảm và đức hạnh trong nghề nghiệp. Dù thuộc thế hệ sau, không có cơ hội học trực tiếp với cố giáo sư nhưng qua các lần gặp gỡ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, bác sĩ Hà luôn dành sự nể phục và quý trọng cho ông.

Linh cữu của GS Nguyễn Đình Hối di chuyển trong sự tiễn biệt của đồng nghiệp, học trò và đông đảo nhân dân.

Có mặt tại lễ tiễn đưa, chị Cao Thị Cẩm Vân, điều dưỡng tại khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, xúc động cho biết đã gắn bó với bệnh viện 27 năm.

"Đối với chúng tôi - những thế hệ học trò và đồng nghiệp đi sau, thầy xem như con cháu trong nhà, luôn dành trọn sự yêu thương, dìu dắt. Sự ra đi của thầy là mất mát lớn, để lại sự kính trọng và tiếc thương sâu sắc”, chị Vân nghẹn ngào nói.

Trong ảnh là ông Nguyễn Hoàng Bắc (trưởng nam), cùng cháu nội Nguyễn Đình Hoàng Đạo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi người dân, đồng nghiệp và học trò đã đứng dọc tuyến đường để tiễn biệt GS Nguyễn Đình Hối lần cuối khi linh cữu đi qua.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối qua đời rạng sáng 29/6, hưởng thọ 92 tuổi. Sinh ra tại Thanh Hóa, ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1960 và trở thành một trong những nhà giáo, nhà quản lý, thầy thuốc có ảnh hưởng lớn đối với nền y học Việt Nam.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối từng giữ nhiều cương vị quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học Y Dược, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Y học, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Nội soi - Nội soi Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam. Với những cống hiến nổi bật, ông được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (1996), Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Giải thưởng Tôn Thất Tùng (2004), Giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ (2006). Năm 2025, tại Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 tổ chức ở TPHCM, ông được trao Giải thưởng Thành tựu trọn đời, trở thành bác sĩ Việt Nam thứ tư nhận giải thưởng này, sau GS.TS Vũ Văn Đính, bà Vi Nguyệt Hồ và GS.TS Lê Ngọc Trọng.