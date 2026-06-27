Tại tọa đàm "Tương lai của hệ sinh thái robot trong y tế Việt Nam" diễn ra sáng 27/6 tại Hà Nội, các chuyên gia nhận định, cùng với sự phát triển của công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, phẫu thuật robot đang trở thành động lực quan trọng nâng tầm nền ngoại khoa Việt Nam.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết ngoại khoa Việt Nam đã có những bước tiến dài trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu như ghép tạng, phẫu thuật tim mạch, ghép tế bào gốc...

Theo GS Hiệp, dù phẫu thuật robot được triển khai muộn hơn một số quốc gia, Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá nhờ nền kinh tế tăng trưởng, chính sách thúc đẩy phát triển y tế chuyên sâu và chuyển đổi số, cùng nhu cầu ngày càng lớn của người dân đối với các kỹ thuật điều trị hiện đại.

PGS.TS Phạm Văn Bình trong một ca mổ. Ảnh: BSCC.

PGS Hiệp cũng đánh giá Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển lĩnh vực này, từ nguồn nhân lực trẻ được đào tạo bài bản, khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới đến mạng lưới hợp tác giữa các bệnh viện trong nước với các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới.

Ở góc độ chuyên môn, PGS.TS Phạm Văn Bình - Giám đốc Trung tâm phẫu thuật Robot công nghệ cao - hệ thống y tế Vinmec, nhận định phẫu thuật robot đang tạo nên cuộc cách mạng trong ngoại khoa, đặc biệt là ngoại khoa ung thư. So với mổ truyền thống, công nghệ này giảm mất máu, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao tính thẩm mỹ. Với bệnh nhân ung thư, robot hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác chính xác hơn, tăng khả năng cắt bỏ triệt để khối u trong khi vẫn bảo tồn tối đa mô lành.

PGS Bình đánh giá chi phí vẫn là rào cản lớn nhất đối với việc phổ cập phẫu thuật robot. Tuy nhiên, giá thành sẽ từng bước giảm khi công nghệ phát triển, số lượng nhà sản xuất tăng lên và thiết bị ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, nếu có sự tham gia của bảo hiểm y tế và các quỹ hỗ trợ người bệnh, cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại sẽ được mở rộng, đặc biệt với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Giáo sư Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Hải.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh robot không phải là phép màu có thể thay thế bác sĩ. Đây chỉ là công cụ giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác và hiệu quả hơn. Chất lượng của ca mổ vẫn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và chiến lược điều trị của bác sĩ, đặc biệt trong điều trị ung thư - lĩnh vực đòi hỏi cách tiếp cận đa mô thức và cá thể hóa cho từng người bệnh.

Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS.BS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định phẫu thuật robot là bước tiến quan trọng của y học hiện đại nhưng không thể thay thế vai trò của người thầy thuốc.

Robot chỉ thực sự phát huy giá trị khi được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và tư duy khoa học. Khi đó, công nghệ sẽ mở rộng khả năng của phẫu thuật viên, nâng cao độ chính xác trong từng quyết định chuyên môn và mang lại thêm niềm tin cho người bệnh.

GS Thuấn cũng cho rằng thành công của phẫu thuật robot không nên đo bằng số lượng thiết bị hay số ca phẫu thuật mà bằng hiệu quả điều trị, mức độ an toàn, khả năng phục hồi, chất lượng sống và hiệu quả chi phí mà người bệnh nhận được.

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