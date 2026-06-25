Nghị quyết nêu rõ, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện đào tạo theo yêu cầu chuyên môn, phù hợp với từng nhóm đối tượng và vị trí việc làm bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ chi đặc thù đối với viên chức, người lao động.

Cụ thể, hỗ trợ chi phí vận chuyển mỗi ngày tối đa 3,6 triệu đồng/1 xe 45 chỗ để đưa đón viên chức, người lao động giữa 2 cơ sở (cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình) theo phân công của Giám đốc Bệnh viện và có nhu cầu vận chuyển.

Ngân sách cũng hỗ trợ chi phí thuê nhà lưu trú tối đa 2,5 triệu đồng/người mỗi tháng đối với viên chức, người lao động được Giám đốc Bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại hai bệnh viện và có nhu cầu thuê nhà ở. Tuy nhiên, nghị quyết nêu rõ sẽ không thực hiện hỗ trợ đối với người được tuyển dụng vào làm việc thường xuyên tại cơ sở Ninh Bình.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trước ngày hoạt động. Ảnh: Trọng Tùng

Đáng chú ý, nghị quyết nêu về hỗ trợ chi thu hút nhân lực đối với viên chức, người lao động được Giám đốc Bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình; viên chức, người lao động được tuyển dụng và các đối tượng khác theo yêu cầu hoạt động của cơ sở Ninh Bình.

Giám đốc Bệnh viện quyết định mức hỗ trợ cụ thể đảm bảo thu hút nhân lực cho cơ sở Ninh Bình; mức hỗ trợ tối đa bằng mức thu nhập tăng thêm của Bệnh viện cơ sở Hà Nội nhưng không quá mức quy định sau:

Vị trí, chức danh công tác Mức chi phí thu hút nhân lực tối đa (triệu đồng/người/tháng) Y, bác sĩ 15,6 Điều dưỡng 12,2 Các vị trí phục vụ khác (hành chính, hộ lý...) 11,6

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương ứng với cấp chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay từ khi thực hiện cấp giấy phép hoạt động lần đầu.

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cả cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.

Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; được chuyển mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng mà không phải ký hợp đồng giữa các cơ sở.

Giám đốc Bệnh viện được phân công nhân lực làm việc giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình, bảo đảm nguyên tắc tại một thời điểm mỗi người hành nghề chỉ được hành nghề tại một cơ sở; cập nhật danh mục liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2028.