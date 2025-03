Áo lớp có “gu” được ưa chuộng tại Gạo House

Định nghĩa lại đồng phục: Từ biểu tượng truyền thống đến tuyên ngôn cá tính

Đồng phục từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong môi trường học đường, doanh nghiệp và hội nhóm trong các hoạt động tập thể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn xem đồng phục là biểu tượng của sự rập khuôn, thiếu điểm nhấn và dễ hoà lẫn giữa đám đông. Chính vì thế, việc phá bỏ những giới hạn cũ, biến đồng phục thành biểu tượng của sự cá tính, khẳng định được bản sắc riêng của mỗi tập thể là điều mà Gạo House luôn theo đuổi. Với Gạo House, đồng phục không chỉ là những bộ trang phục được mặc hàng ngày mà còn là sự phản chiếu của tinh thần gắn kết và phong cách riêng biệt.

Mẫu áo đồng phục “làm mưa làm gió” tại Gạo House

Điều làm nên sức hút đặc biệt của Gạo House chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa “thời trang” và “đồng phục”. Các thiết kế tại đây luôn mang hơi thở hiện đại, trẻ trung và sáng tạo, giúp người mặc không chỉ cảm thấy thoải mái mà còn tự tin hơn khi khoác lên mình bộ đồng phục của lớp, nhóm hay công ty. Từ sơ mi Oxford thanh lịch, áo thun 3D nổi bật, áo Sporty năng động cho đến những thiết kế Tropical trẻ trung, Gạo House giúp đồng phục trở thành một xu hướng thời trang chứ không chỉ là một quy định bắt buộc.

Thiết kế sáng tạo làm nên chất riêng của Gạo House

Mẫu mã đa dạng, chất lượng vượt trội

Với 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc đồng phục, Gạo House đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho hàng ngàn khách hàng trên toàn quốc.

Không chỉ tập trung vào một lĩnh vực, Gạo House còn cung cấp đầy đủ các dòng đồng phục đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng tập thể: Đồng phục lớp: Thiết kế sáng tạo, bắt kịp xu hướng; Đồng phục công ty: Lịch sự, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp chuyên nghiệp, chỉn chu; Áo nhóm, đồng phục hội nhóm: Năng động, trẻ trung, thể hiện tinh thần gắn kết của các team, club; Áo gia đình: Đa dạng phong cách từ dễ thương, tinh tế đến sang trọng, giúp gắn kết tình cảm gia đình trong những dịp đặc biệt. Thiết kế tại Gạo House là thiết kế độc quyền, không trùng lặp, không lỗi thời.

Đồng phục Gạo House phù hợp với mọi nhu cầu khách hàng

Đồng phục Gạo House được làm từ các chất liệu cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng: Cotton 100%: Mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt; Thun cá sấu, thun lạnh: Co giãn tốt, bề mặt vải mịn; Vải sơ mi cao cấp: Tôn lên vẻ thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn trẻ trung.

Đặc biệt, Gạo House áp dụng công nghệ in tiên tiến như in lụa, in decal chuyển nhiệt và in kỹ thuật số, giúp hình in sắc nét, không bong tróc, không phai màu theo thời gian. Điều này đảm bảo mỗi bộ đồng phục đều có tuổi thọ lâu dài, giữ vững phong độ ngay cả sau nhiều lần giặt.

Ưu đãi hấp dẫn, dịch vụ tận tâm

Không dừng lại ở việc mang đến những sản phẩm chất lượng, Gạo House còn liên tục có những chương trình ưu đãi cực hấp dẫn dành cho khách hàng như: Tặng cờ lớp, áo giáo viên chủ nhiệm và khăn Bandana khi đặt số lượng lớn; Giảm 10% cho những bộ sưu tập mới nhất như sơ mi, 3D; Tặng BlindPack siêu “slay” cho cả lớp áp dụng với đơn hàng từ 4 triệu.

Gạo House cùng nhiều ưu đãi dành tặng cho khách hàng

Bên cạnh đó, thương hiệu mang đến cho khách hàng một trải nghiệm trọn vẹn từ thiết kế, sản xuất đến dịch vụ. Khách hàng có thể đặt hàng nhanh chóng với giá tận xưởng, miễn phí ship toàn quốc, cùng chính sách bảo hành rõ ràng, 1 đổi 1.

“Gạo House là nơi để mỗi tập thể có thể tìm thấy bản sắc riêng, để mỗi chiếc áo khoác lên người không chỉ là đồng phục, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tự hào và kỷ niệm đáng nhớ”, đại diện thương hiệu chia sẻ.