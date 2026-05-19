LỜI TÒA SOẠN: Trong mỗi dàn nhạc giao hưởng, nhạc trưởng là người dẫn đường và kết nối các nhạc công. Công việc của nhạc trưởng đòi hỏi sự kiên nhẫn, khổ luyện, trách nhiệm cũng như khát vọng lớn trong khi thu nhập không cao, cơ hội lại không nhiều. VietNamNet triển khai loạt bài về đời sống và hành trình làm nghề của các nhạc trưởng nổi tiếng. Họ có thể đã về hưu hay ở tuổi ngoài 40, là người nước ngoài hay chỉ huy dàn nhạc quốc tế nhưng đều có điểm chung là đam mê với công việc và không ngừng sáng tạo.

Đồng Quang Vinh cho tôi xem bức ảnh anh hồi trẻ với mái tóc dài nhìn thực sự... không quen. Bởi với tôi và nhiều khán giả, hình ảnh nhạc trưởng đầu trọc Đồng Quang Vinh đầy năng lượng trên sân khấu biểu diễn với chiếc đũa chỉ huy đã trở nên quá quen thuộc.

Buổi diễn đặc biệt cho CEO Apple và Thủ tướng Nhật Bản

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay nhạc trưởng Đồng Quang Vinh sau một buổi biểu diễn chiêu đãi ngoại giao.

Đồng Quang Vinh tự nhận mình là nhạc trưởng bận rộn bởi 1 năm anh cùng dàn nhạc biểu diễn tới 100 buổi, trung bình cứ 3 ngày lại có một show diễn. Mỗi show diễn là áp lực đè nặng lên vai Đồng Quang Vinh bởi "đó là điều khiến tôi tự hào nhưng cũng đáng lo vì ảnh hưởng tới sự cân bằng trong cuộc sống", anh nói.

Đồng Quang Vinh và dàn nhạc Sức sống mới luôn có mặt trong các buổi tiếp đón nguyên thủ hay các khách VIP với tần suất dày đặc. Anh kể không bao giờ dám tắt máy điện thoại bởi có thể nhận lệnh của nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính bất cứ lúc nào. Mỗi lần như vậy anh lại vắt óc tìm bài rồi tập luyện cùng dàn nhạc để có những buổi diễn ấn tượng nhất.

Lần đón tiếp CEO Apple Tim Cook tới Việt Nam năm 2024, Đồng Quang Vinh chỉ có vài ngày chuẩn bị và phải tìm ý tưởng xem sẽ biểu diễn tác phẩm nào. "Đồng nghiệp nói sao tôi lại phải khổ thế, có gì diễn đó nhưng tôi không muốn làm vậy. Nếu mang cái gì có sẵn ra chơi tôi thấy rất tội lỗi. Tôi tìm đủ mọi cách để làm thế nào cho họ nể Việt Nam. Cuối cùng nghĩ ra cách chơi bản nhạc chuông của Apple bằng nhạc cụ của Việt Nam rồi giao hưởng hóa chúng lên", anh kể.

Đồng Quang Vinh nói nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn giao cho anh đề bài khó, có khi ông gọi cho anh trước 1 ngày hay kỷ lục là vài giờ đồng hồ trước buổi tiếp đón đoàn khách quan trọng. "Có những cú điện thoại trong đêm nên tôi không dám tắt máy. Bác Chính giao cho chúng tôi nhiều đề tài khó, lúc làm nhạc dân tộc khi kết hợp nhạc dân tộc và giao hưởng. Do vậy tôi thường phải thức đêm viết từng nốt nhạc vì nhạc dân tộc không thể diễn ngẫu hứng được", anh chia sẻ.

Lần biểu diễn đón tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, Đồng Quang Vinh chọn ca khúc chủ đề phim Doraemon. Anh đưa 2 con, 1 bạn chơi đàn T'rưng, 1 bạn thổi sáo rồi hóa trang thành Nobita và Shizuka, đầu đội chong chóng tre mặc kimono lên sân khấu biểu diễn cùng dàn nhạc. Tiết mục nhận tràng pháo tay nhiệt liệt đến từ Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản.

Chịu ảnh hưởng và áp lực lớn từ người mẹ theo chủ nghĩa hoàn hảo

Đồng Quang Vinh sinh năm 1984, từng theo học chuyên ngành sáo trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 1993. Năm 2004, anh được cử đi học chuyên ngành Chỉ huy dàn nhạc dân tộc tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải, Trung Quốc và tốt nghiệp loại ưu. Sau đó Đồng Quang Vinh tiếp tục nhận được học bổng của Chính phủ Trung Quốc để tiếp tục học cao học chuyên ngành Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và tốt nghiệp thạc sĩ với điểm số cao nhất khóa.

Thời gian đi học, anh gặp nghệ sĩ piano Mạc Song Song rồi hai người kết hôn và về Việt Nam 2013. Về nước, hai nghệ sĩ thành lập dàn nhạc Sức Sống Mới tập hợp các nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc xuất sắc, thường xuyên xuất hiện trong những bữa tiệc chiêu đãi nguyên thủ quốc gia hay các nhân vật VIP của thế giới.

Ngoài chỉ huy dàn nhạc, Đồng Quang Vinh còn chơi được nhiều nhạc cụ dân tộc.

Đồng Quang Vinh nói nếu không có bố mẹ chưa chắc anh đã đi theo con đường này. Anh nhận mình là người may mắn và thấy mình có ưu thế hơn hẳn các bạn khi còn đi học. "Có những lúc mình chủ quan cho rằng có thể học kém một số môn văn hóa bởi được thầy cô ưu ái do thi thoảng biểu diễn ở trường. Hồi đó số người học nhạc cụ rất ít. 12 tuổi tôi được bố mẹ cho đi Nhật và khi về tôi thấy mình rất oách khi khoe truyện manga xách tay về", anh kể.

Vị nhạc trưởng thừa nhận chưa bao giờ đứng nhất lớp văn hóa, vì chủ quan và thực tế anh phải dành nhiều thời gian học nhạc. "Tôi vất vả hơn vì đi học 2 trường, cả văn hóa và nhạc viện. Dù bận nhưng mình không thấy căng thẳng vì có học kém 1 chút văn hóa thì thầy cô cũng ưu ái. Còn ở trường nhạc, các thầy cô toàn đồng nghiệp, người quen của mẹ nên không thấy áp lực", Đồng Quang Vinh kể.

Từ nhỏ, Đồng Quang Vinh đã nhận thức chẳng có con đường nào khác dành cho mình ngoài âm nhạc.

Bố của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh là NSƯT Đồng Văn Minh, chuyên chế tác nhạc cụ dân tộc còn mẹ anh là NSƯT đàn tranh Mai Lai. Sinh ra trong một gia đình thấm đẫm truyền thống âm nhạc dân tộc nên Đồng Quang Vinh thừa nhận từ nhỏ đã nhận thức chẳng có con đường nào khác dành cho mình ngoài âm nhạc. Âm nhạc cho anh cơ hội đi nước ngoài cùng bố mẹ từ nhỏ và suốt những năm học Nhạc viện, Đồng Quang Vinh đều là học sinh xuất sắc.

Tuy nhiên, Đồng Quang Vinh nói anh chịu nhiều áp lực từ mẹ. "Mẹ tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Mỗi lần thi tôi được điểm 10 là đương nhiên nên bà không khen. Nếu tôi đạt 9 rưỡi, mẹ sẽ không cười và nếu dưới 9 điểm thì tương đối không vui. Vì vậy tôi luôn chịu áp lực phải đạt điểm cao nhất. Nhà cửa không gọn gàng, sạch sẽ bị la mắng. Vô hình trung mẹ tạo cho tôi sự cầu toàn, lúc nào cũng cảm thấy mình chưa được tốt, làm chưa đủ", anh nói.

Sau này anh nhận ra mình phải điều chỉnh để cuộc sống cân bằng bởi trước đó khi tập trung vào việc gì, Đồng Quang Vinh luôn coi đó là nhiệm vụ số 1 mà không cần biết tới các chuyện khác.

Anh nói mình luôn trong tình trạng quá tải công việc bởi ngoài chỉ huy dàn nhạc, tôi còn phải viết bài cho dàn nhạc. Để có 1 giờ tập cho dàn nhạc, Đồng Quang Vinh phải viết 3 ngày. Đi thì thôi chứ ở nhà gần như lúc nào vợ cũng thấy Đồng Quang Vinh ngồi trước máy tính. Anh miệt mài viết, hẹn giờ để cứ 2 tiếng lại đứng lên và chống đẩy 20 cái, nhìn ra cửa sổ cho mắt được giải phóng rồi quay lại viết. Anh luôn trân quý từng giây từng phút bởi "chỉ cần 1 tiếng là tôi có thể viết 1 cái gì đó giá trị", anh nói.

Đồng Quang Vinh với Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc và ca sĩ Hà Anh Tuấn.

"Các thầy hay mắng tôi quá tham vì hy sinh vì cái này sẽ bỏ lỡ cái kia. Tôi đang học phân bổ thời gian cho công việc và cả gia đình bởi nếu không sẽ mất cân bằng. Tôi ý thức phải sống có trách nhiệm với vợ con. Tôi đang cố gắng dành thời gian đọc sách cho con để tăng sự gắn kết. Song càng ngày tôi càng quá bận nhưng may mắn được vợ con hiểu", Đồng Quang Vinh chia sẻ.

Cuộc sống hạnh phúc bên nghệ sĩ piano người Trung Quốc

Đồng Quang Vinh kể khi còn học ở Thượng Hải, thầy giáo của anh chỉ cần thấy học trò rửa 1 cái bát cũng mắng, cho rằng anh quá phí phạm thời gian bởi thầy muốn anh toàn tâm toàn ý cho âm nhạc. "Thầy nói tôi được gả cho âm nhạc nên thấy tội lỗi khi làm những việc khác. Nhưng giờ tôi đã tìm được cách cân bằng cuộc sống và công việc. Nếu có sự cân bằng, cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều", anh nói.

Đồng Quang Vinh và vợ - nghệ sĩ Mạc Song Song ở hậu trường 1 buổi diễn.

Đồng Quang Vinh quan niệm nếu chọn gì thì phải làm cho tốt, phải có trách nhiệm. Ngày trước khi đưa vợ đi shopping, anh còn tranh thủ cầm cả quyển tổng phổ nhưng giờ anh không làm thế nữa. Đồng Quang Vinh muốn đã đi cùng vợ con là dành hết thời gian cho họ chứ không đi cho có nghĩa vụ còn mình vẫn làm việc riêng.

"Tôi không có thói quen từ chối vợ vì cô ấy đã bỏ hết tất cả ở quê nhà theo mình về Việt Nam 13 năm qua. Nếu bận, tôi có thể rời lịch sang ngày khác nhưng phải thực hiện nó", Đồng Quang Vinh nói.

Hỏi đây có phải là thời điểm anh hạnh phúc nhất, Đồng Quang Vinh đáp chưa biết tương lai ra sao nhưng hiện tại thấy mỗi ngày cuộc sống tốt hơn và hiện là giai đoạn tốt nhất. Đó là khi anh hiểu hạnh phúc không chỉ đến từ thành công trong sự nghiệp mà còn tới từ gia đình. Đồng Quang Vinh kể mới đây có người hỏi anh làm thế nào để hai vợ chồng tìm được tiếng nói chung khi đến từ hai đất nước, hai nền văn hóa khác nhau?.. "Câu trả lời của tôi là tình yêu và trách nhiệm, sau đó mới là sự nhiệt tình", anh đáp.

Đồng Quang Vinh cùng vợ và 2 con.

Giờ thì gia đình anh không chỉ có 2 mà tới 3 thế hệ chơi nhạc cụ dân tộc. Đồng Quang Vinh có thể chơi được khoảng 10 nhạc cụ dân tộc, trong đó sáo, piano và t-rưng là 3 nhạc cụ diễn tốt nhất. Với anh, biết càng nhiều nhạc cụ càng tốt. Con trai lớn của anh năm nay 11 tuổi dù chưa đi học trường nhạc nhưng có thể chơi piano, bộ gõ, đàn t-rưng, trống. Con gái 9 tuổi chơi violin.

Đồng Quang Vinh hướng con trai sau này đi theo âm nhạc bởi cậu bé thẩm âm tốt. "Tôi không đặt nặng quá bằng cấp, luôn mong các con có gì riêng của mình để sau này sinh tồn được", anh chia sẻ quan điểm nuôi dạy con.

Đồng Quang Vinh kể trước đây nhìn những người quanh mình và luôn tự hỏi sao thành công đến với họ dễ thế và họ hạnh phúc. Thế nhưng giờ anh không đặt ra những câu hỏi như vậy vì hiểu đằng sau đó luôn có những câu chuyện, những thứ phải trả giá mà mình không biết. "Giờ tôi cũng không ghen tỵ với ai vì tôi biết mình có những điểm mạnh mà họ không có và người ta cũng có những thứ mà mình phải phấn đấu".

Đồng Quang Vinh cùng dàn nhạc thể hiện nhạc chuông Apple bằng nhạc cụ tre nứa:

Ảnh, clip: NVCC

