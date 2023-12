{"article":{"id":"2224238","title":"Vợ chồng nhạc trưởng Đồng Quang Vinh - Mạc Song Song biểu diễn ở vịnh Hạ Long","description":"Tiếp nối thành công của chuỗi show ca nhạc hot nhất mùa hè 'Love in the Bay', nhạc trưởng Đồng Quang Vinh sẽ mang cả dàn nhạc giao hưởng lần đầu biểu diễn trên vịnh Hạ Long.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dsc6846-edit-1044.jpg?width=768&s=zqf0V6XIfI2uD1ROCT-v-g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dsc6846-edit-1044.jpg?width=1024&s=NV52LzmIyw9wBulR_kd-aQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dsc6846-edit-1044.jpg?width=0&s=mwvaxQ2kXLFfxygIYnlcDw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dsc6846-edit-1044.jpg?width=768&s=zqf0V6XIfI2uD1ROCT-v-g\" alt=\"dsc6846 edit.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dsc6846-edit-1044.jpg?width=260&s=8WA8Ss1pY1_eM9ZqpkhQ5A\"></picture>

<figcaption>Dàn nhạc của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh </figcaption>

</figure>

<p>Đêm nhạc giao hưởng <em>Dreamy Voyage - Symphony of Heritage</em> đầu tiên sẽ diễn ra vào 22/12 tới trên một du thuyền ở vịnh Hạ Long. </p>

<p>Đồng Quang Vinh là nhạc trưởng trẻ tài năng thường xuyên được mời chỉ huy dàn dựng cho nhiều dàn nhạc hàng đầu ở Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác ở Đông Nam Á. Sinh ra trong một gia đình âm nhạc truyền thống, anh có khả năng diễn tấu thuần thục nhiều loại nhạc cụ dân tộc và từng nhiều lần đại diện cho nước nhà biểu diễn trên nhiều sân khấu quốc tế lớn. Do vậy việc Đồng Quang Vinh cùng dàn nhạc biểu diễn trên vịnh Hạ Long hứa hẹn sẽ mang tới trải nghiệm khác lạ cho khán giả yêu nhạc hàn lâm. </p>

<p><em>Đồng Quang Vinh và vợ sẽ biểu diễn tại sự kiện.</em></p>

<p>Bản thân nhạc trưởng <a href=\"https://vietnamnet.vn/dong-quang-vinh-tag1543382900667676395.html\">Đồng Quang Vinh</a> cũng đánh giá du lịch và âm nhạc nói chung và nhạc giao hưởng nói riêng là một sự kết hợp hoàn hảo. Trong chương trình<em> Dreamy Voyage - Symphony of Heritage</em>, khán giả sẽ được thưởng thức nhạc Việt Nam thông qua ngôn ngữ giao hưởng được làm mới một cách tài tình hơn, dễ nghe hơn. Theo nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, đó là sự hòa trộn linh hoạt nhưng kỳ diệu vì vừa mang màu sắc Á Đông, vừa mang nhiều nét phương Tây.</p>

<p>Anh nói: \"Khát khao của tôi chính là đưa âm nhạc lan tỏa đến mọi người. Vì vậy, đây là một cơ hội tuyệt vời khi thứ âm nhạc mà mọi người vẫn nghĩ là hàn lâm, nằm trong khán phòng nhà hát lớn được xuất hiện ở một không gian mở, đó là điều rất đáng mừng.</p>

<p>Nếu như có hỏi về kỳ vọng của bản thân cho lần kết hợp đặc biệt này, tôi mong rằng sẽ góp một phần nhỏ đưa âm nhạc giao hưởng tới gần hơn với khán giả cũng như bổ sung thêm một loại hình âm nhạc với kết hợp với du lịch Hạ Long để thu hút du khách nhiều hơn. Khán giả sẽ được xem hòa nhạc giao hưởng kết hợp cùng với ballet, opera, nhạc kịch, broadway… hay thậm chí là kết hợp với những bộ môn nghệ thuật khác như hội hoạ, điêu khắc...\". </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dsc6265-edit-1047.jpg?width=768&s=4AlinXTNFx5n3Jv3s4h4EQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dsc6265-edit-1047.jpg?width=1024&s=Y5fAVECeRcOb9QysCUP_MA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dsc6265-edit-1047.jpg?width=0&s=t2ENse8SlMdoTe_fAJR-Bw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dsc6265-edit-1047.jpg?width=768&s=4AlinXTNFx5n3Jv3s4h4EQ\" alt=\"dsc6265 edit.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/dsc6265-edit-1047.jpg?width=260&s=VTjwg-kjEJnIRQ9CtdS5dA\"></picture>

<figcaption>Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình. </figcaption>

</figure>

Sách 'Thơ – quan niệm và những sắc thái thẩm mỹ' của GS Mã Giang Lân được trao thưởng mức A.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sach-ban-ve-tho-cua-ma-giang-lan-gianh-giai-cao-nhat-2223967.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/sach-ban-ve-tho-cua-gs-ma-giang-lan-gianh-giai-cao-nhat-974.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:52:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223995","title":"Chìm đắm trong thế giới Van Gogh, ánh sáng và hoa lần đầu tiên tại Việt Nam","description":"Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan 'Van Gogh Art Lighting Experience' chính thức đón công chúng Việt Nam và quốc tế từ 9/12 tại TP.HCM.","displayType":19,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chim-dam-trong-the-gioi-van-gogh-anh-sang-va-hoa-lan-dau-tien-tai-viet-nam-2223995.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chim-dam-trong-the-gioi-van-gogh-anh-sang-va-hoa-lan-dau-tien-tai-viet-nam-488.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223925","title":"Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2023","description":"Cuộc thi và Triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2023 vừa khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trien-lam-my-thuat-viet-nam-2023-2223925.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/trien-lam-my-thuat-viet-nam-2023-326.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:18:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223962","title":"Lần đầu tiên xuất hiện cuốn truyện tranh tài chính cho gia đình Việt","description":"'Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền', cuốn truyện tranh đầu tiên về kiến thức tài chính cho gia đình Việt mang tới nhiều câu chuyện thú vị, những “đơn thuốc” hữu hiệu để chữa trị tận gốc các căn bệnh liên quan đến sự hiểu biết về đồng tiền.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lan-dau-tien-xuat-hien-cuon-truyen-tranh-tai-chinh-cho-gia-dinh-viet-2223962.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lan-dau-tien-xuat-hien-cuon-truyen-tranh-tai-chinh-cho-gia-dinh-viet-241.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:40:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223631","title":"Nữ nghệ sĩ cải lương trẻ nhất được phong tặng NSND là ai?","description":"Quế Trân - nữ nghệ sĩ duyên dáng, tài sắc của sân khấu cải lương miền Nam vừa có tên trong danh sách phong tặng NSND.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-nghe-si-cai-luong-tre-nhat-duoc-phong-tang-nsnd-la-ai-2223631.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nu-nghe-si-cai-luong-tre-nhat-duoc-phong-tang-nsnd-la-ai-1041.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220989","title":"Cuốn sách được trả lại thư viện sau 104 năm lưu lạc","description":"Cuốn sách ‘Famous Composers’ được mượn lần cuối cùng tại thư viện công cộng St. Paul ở Minnesota (Mỹ) vào năm 1919. Sau hơn 100 năm, nó quay trở lại trước sự ngạc nhiên của nhiều người.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuon-sach-duoc-tra-lai-thu-vien-sau-104-nam-luu-lac-2220989.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuon-sach-duoc-tra-lai-thu-vien-sau-104-nam-luu-lac-1245.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223813","title":"Vợ chồng NSƯT Vũ Xuân Trang - Hoàng Thy nặng lòng với sân khấu kịch","description":"NSƯT Vũ Xuân Trang và vợ - nghệ sĩ Hoàng Thy dành nhiều tâm huyết khi thành lập sân khấu mới, đồng thời luôn tạo điều kiện để diễn viên trẻ tỏa sáng.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-chong-nsut-vu-xuan-trang-hoang-thy-nang-long-voi-san-khau-kich-2223813.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vo-chong-nsut-vu-xuan-trang-hoang-thy-nang-long-voi-san-khau-kich-1177.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:39:34","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223570","title":"Nhạc bolero trở thành Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại","description":"Ngày 5/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh bolero là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhac-bolero-tro-thanh-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cua-nhan-loai-2223570.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nhac-bolero-tro-thanh-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cua-nhan-loai-1010.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:38:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223674","title":"Nhóm nhảy nổi tiếng K-pop trình diễn ở Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An","description":"Nhóm nhảy B-boy nổi tiếng Hàn Quốc SDG Crew sẽ trình diễn trong Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An năm 2023 vào tối 9/12 tới.","displayType":1,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"description":"","medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhom-nhay-noi-tieng-k-pop-trinh-dien-o-nhung-ngay-van-hoa-han-quoc-tai-hoi-an-2223674.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nhom-nhay-noi-tieng-k-pop-trinh-dien-o-nhung-ngay-van-hoa-han-quoc-tai-hoi-an-715.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223473","title":"Ca sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân là ai?","description":"Từng là ca trẻ tuổi nhất được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú năm 2016, trong đợt phong tặng Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10 này, Phương Thảo tiếp tục là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Nhạc","detailUrl":"/giai-tri/nhac","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/nhac","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ca-si-tre-tuoi-nhat-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-2223473.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ca-si-tre-tuoi-nhat-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-la-ai-376.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T12:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223354","title":"Cảnh Trần: Từ nhân viên bán vé bể bơi đến giải Nhất hát Thính phòng","description":"Cảnh Trần - chàng trai xứ Mường từng làm nhân viên bán vé bể bơi để nuôi ước mơ làm ca sĩ vừa giành giải Nhất cuộc thi Hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-tran-tu-nhan-vien-ban-ve-be-boi-den-giai-nhat-hat-thinh-phong-2223354.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/canh-tran-tu-nhan-vien-ban-ve-be-boi-den-giai-nhat-hat-thinh-phong-1484.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T06:10:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223370","title":"Tấn Minh - Thu Huyền, cặp vợ chồng hiếm hoi sắp được phong NSND","description":"NSƯT Tấn Minh được tặng danh hiệu NSND đợt 2 trong khi vợ anh là NSƯT Thu Huyền có tên trong danh sách đợt 1.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tan-minh-thu-huyen-cap-vo-chong-duy-nhat-sap-duoc-phong-nsnd-2223370.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tan-minh-thu-huyen-cap-vo-chong-hiem-hoi-sap-duoc-phong-nsnd-1476.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223145","title":"Ba nghệ sĩ là công an sắp được phong danh hiệu NSND","description":"NSƯT Vũ Hồng Tuấn, Hương Dung, Khương Đức Thuận là 3 gương mặt nổi bật trong ngành công an được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-nghe-si-la-cong-an-duoc-phong-danh-hieu-nsnd-2223145.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ba-nghe-si-la-cong-an-sap-duoc-phong-danh-hieu-nsnd-1045.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222687","title":"Làm thế nào đặt cuốn sách lên tay những người chưa có thói quen đọc?","description":"\"Với người lớn, tôi chọn chia sẻ, chẳng hạn đọc cuốn nào hay thì kể lại. Với trẻ em, tôi mới nói đến các hoạt động khuyến đọc vì thói quen phải được hình thành càng sớm càng tốt\", tác giả Phương Huyền nói.","displayType":19,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-the-nao-dat-duoc-cuon-sach-len-tay-nhung-nguoi-chua-co-thoi-quen-doc-2222687.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/lam-the-nao-dat-cuon-sach-len-tay-nhung-nguoi-chua-co-thoi-quen-doc-583.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223466","title":"Những người chép sử bằng máu trong lửa đạn","description":"Dưới ngòi bút sắc sảo, sống động và không kém phần lãng mạn qua những bài thơ trong sách, cuốn ‘Hồi ký phóng viên chiến trường’ cho thấy nhà báo Trần Mai Hưởng đã cùng các đồng nghiệp đi qua những giai đoạn khó khăn ác liệt nhất của chiến tranh.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-nguoi-chep-su-bang-mau-trong-lua-dan-2223466.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nhung-nguoi-chep-su-bang-mau-trong-lua-dan-1488.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T00:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223485","title":"Hoa hậu Thanh Hà làm Đại sứ Tuần lễ du lịch TP.HCM","description":"Với vai trò Đại sứ Tuần lễ du lịch TP.HCM, Hoa hậu Thanh Hà đảm nhiệm trọng trách lan tỏa những hoạt động, sản phẩm du lịch trên địa bàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-thanh-ha-lam-dai-su-tuan-le-du-lich-tp-hcm-2223485.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/hoa-hau-thanh-ha-lam-dai-su-tuan-le-du-lich-tphcm-343.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T21:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223319","title":"Bà bầu quyền lực, Á hậu đầu tiên trong lịch sử được phong NSND","description":"Nghệ sĩ Mỹ Uyên và Trịnh Kim Chi - 2 bà bầu xinh đẹp của sân khấu kịch miền Nam - có tên trong danh sách phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) đợt 2.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-bau-quyen-luc-a-hau-dau-tien-trong-lich-su-duoc-phong-nsnd-2223319.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ba-bau-quyen-luc-a-hau-dau-tien-trong-lich-su-duoc-phong-nsnd-1157.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T18:41:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223336","title":"Ca sĩ Thanh Lam, Mai Hoa được phong tặng NSND","description":"Thanh Lam, Mai Phương (Mai Hoa) là 2 cái tên quen thuộc được khán giả yêu mến có mặt trong danh sách đợt 2 lần xét tặng danh hiệu NSND thứ 10.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-lam-mai-hoa-duoc-phong-tang-nsnd-2223336.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thanh-lam-mai-hoa-duoc-phong-tang-nsnd-1063.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223301","title":"Nghệ sĩ Quang Tèo trượt danh hiệu NSND","description":"Một ủy viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Quang Tèo thiếu 1 phiếu bầu nên \"trượt\" xét tặng danh hiệu NSND.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-teo-truot-danh-hieu-nsnd-2223301.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nghe-si-quang-teo-truot-danh-hieu-nsnd-958.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:31:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223153","title":"Ấn vàng hồi hương được đề cử sự kiện văn hóa tiêu biểu nhất 2023","description":"Bộ VHTTDL vừa tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023. Ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' triều Nguyễn hồi hương nằm trong danh sách đề cử.","displayType":1,"category":{"name":"Di sản","detailUrl":"/van-hoa/di-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/di-san","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/an-vang-hoi-huong-duoc-de-cu-su-kien-van-hoa-the-thao-tieu-bieu-nhat-2023-2223153.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/an-vang-hoi-huong-duoc-de-cu-su-kien-van-hoa-tieu-bieu-nhat-2023-951.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:27:02","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223117","title":"NSƯT Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng hát mở màn Tuần lễ VHTTDL Tây Bắc tại TP.HCM","description":"NSƯT Vân Khánh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại... cùng cất giọng trong chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ VHTTDL Tây Bắc tại TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-van-khanh-nguyen-phi-hung-hat-mo-man-tuan-le-vhttdl-tay-bac-tai-tp-hcm-2223117.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nsut-van-khanh-nguyen-phi-hung-hat-mo-man-tuan-le-vhttdl-tay-bac-tai-tphcm-934.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223232","title":"Xuân Bắc được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân","description":"NSƯT Xuân Bắc vừa có tên trong danh sách phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) đợt 2.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuan-bac-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-2223232.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/xuan-bac-co-ten-trong-danh-sach-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-872.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223025","title":"Học trò Bùi Công Duy giành cơn mưa giải thưởng ở cuộc thi Âm nhạc Mùa thu","description":"4/5 học sinh của NSƯT Bùi Công Duy chiến thắng ở cuộc thi Âm nhạc Mùa thu năm nay.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-tro-bui-cong-duy-gianh-con-mua-giai-thuong-o-cuoc-thi-am-nhac-mua-thu-2223025.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hoc-tro-bui-cong-duy-gianh-con-mua-giai-thuong-o-cuoc-thi-am-nhac-mua-thu-275.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223029","title":"NSƯT Trần Lực sắp được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân","description":"Trong danh sách 77 nghệ sĩ được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 có tên NSƯT Trần Lực. Anh được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 60.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-tran-luc-sap-duoc-phong-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-2223029.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nsut-tran-luc-sap-duoc-phong-danh-hieu-nghe-si-nhan-dan-689.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222625","title":"NSND Quang Thọ, Quốc Hưng kể hậu trường cuộc thi hát nhiều giải Nhất","description":"NSND Quốc Hưng cho biết, lâu rồi không có cuộc thi thính phòng nên sinh viên, nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật, nhà hát, trường có thời gian tích lũy những tác phẩm để mang đi thi.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsnd-quang-tho-quoc-hung-ke-hau-truong-cuoc-thi-hat-nhieu-giai-nhat-2222625.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nsnd-quang-tho-quoc-hung-ke-hau-truong-cuoc-thi-hat-nhieu-giai-nhat-1331.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

