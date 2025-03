Bộ DOGE là một sáng kiến của Tổng thống Donald Trump nhằm tối ưu hóa nguồn lực chính phủ liên bang và cắt giảm chi phí hành chính.

Bộ DOGE do tỷ phú Elon Musk phụ trách đang gây ra các tranh cãi lớn ở nội bộ chính phủ Mỹ. Ảnh: NYT

Chia sẻ với CNBC, đồng sáng lập Apple Steve Wozniak cho rằng cần có một bộ lớn để tìm kiếm những điểm không hiệu quả, gánh nặng hành chính và quan liêu trong chính phủ. Quy trình này nên được xử lý từng chút một bằng “dao mổ thay vì búa tạ”.

Ông Wozniak nói “không hiểu có gì trong đầu Elon Musk”. Ông gọi việc DOGE sa thải hàng loạt nhân sự tại các cơ quan liên bang là hành vi “bắt nạt”.

Đồng sáng lập Apple tiết lộ tài khoản X của mình dường như đã bị chặn 2 đến 3 tháng qua, dù không vi phạm bất kỳ quy định nào của mạng xã hội. Ông cũng thực hiện mọi bước để khôi phục tài khoản nhưng không thành công.

“Có lẽ vì tôi không đứng về phía Elon”, ông nói.

Ông Wozniak sở hữu một vài xe Tesla nhưng không thích cách thay đổi của những chiếc xe điện này theo thời gian. Ông đánh giá mỗi bước thay đổi “ngày càng tệ hơn” và giao diện người dùng hiện tại thực sự “khốn khổ”.

Ông cho biết “giao diện người dùng là điều quan trọng nhất thế giới với tôi, còn Tesla là tệ nhất thế giới về điều này”.

Ông cũng không thích tính năng hỗ trợ tài xế Auto Pilot hoặc Full Self Driving của Tesla do lo ngại về an toàn của hệ thống.

(Theo CNBC)