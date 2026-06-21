Công ty Ubisoft Entertainment SA xác nhận ông Claude Guillemot, đã qua đời ở tuổi 69. Ông thành lập Ubisoft cùng 4 anh em trai vào năm 1986.

"Ubisoft vô cùng đau buồn khi nhận được tin ông Claude Guillemot, đồng sáng lập tập đoàn kiêm Chủ tịch Guillemot Corp, qua đời trong một vụ tai nạn", công ty cho biết trong một tuyên bố. "Tâm trí của chúng tôi lúc này đều hướng về gia đình và những người thân yêu của ông trong thời khắc khó khăn này. Chúng tôi sẽ không đưa ra thêm bất kỳ tuyên bố nào vào thời điểm hiện tại".

Ông Claude Guillemot, đồng sáng lập công ty game Ubisoft. Ảnh: Bloomberg

Theo báo Ouest-France, ông Guillemot tử nạn vào ngày 19/6 trong một vụ rơi máy bay tại La Baule, một thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Đại Tây Dương của Pháp. Địa phương này dự kiến sẽ tổ chức một buổi trình diễn hàng không vào cuối tuần.

Ông là một trong hai người có mặt trên chiếc máy bay động cơ kép Cessna 421. Cả hai đều không qua khỏi sau vụ tai nạn, Ouest-France đưa tin.

Ông Guillemot, một cổ đông của Ubisoft, đang giữ chức Chủ tịch của Guillemot Corp, công ty chuyên sản xuất phần cứng và phụ kiện giải trí, bao gồm các thương hiệu thiết bị như Hercules và Thrustmaster. Bên cạnh loạt game nổi tiếng Assassin's Creed, các trò chơi của Ubisoft còn bao gồm Just Dance, Rayman và Tom Clancy.

Ông sở hữu bằng thạc sĩ khoa học kinh tế từ Đại học Rennes (Pháp). Anh trai ông, Yves Guillemot, hiện là Giám đốc điều hành của Ubisoft.

(Theo Bloomberg)