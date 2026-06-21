Sự bùng nổ của AI đã đẩy giá bộ nhớ lên mức kỷ lục, biến RAM thành linh kiện đắt đỏ nhất và bóp nghẹt phân khúc điện thoại bình dân.

Mẫu điện thoại CMF Phone của Nothing. Ảnh: 9to5google

Dòng sản phẩm CMF Phone của Nothing cho đến nay đã ra mắt hai mẫu máy và, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, sẽ không có mẫu thứ ba. Sự leo thang của chi phí vật liệu về cơ bản đã đẩy dòng sản phẩm này vào tình trạng đình trệ hoàn toàn.

CMF Phone vốn tập trung xây dựng các mẫu smartphone hướng đến ngân sách eo hẹp với giá trị mang lại rất tốt. Tuy nhiên, rõ ràng là chi phí linh kiện gia tăng, đặc biệt là RAM, đang tác động đến các thiết bị giá rẻ nặng nề hơn bất kỳ phân khúc nào khác. Hậu quả là CMF Phone đã bị "khai tử", ít nhất là trong năm nay.

Người đồng sáng lập Nothing và là người đứng sau dòng CMF Phone, Akis Evangelidis đã xác nhận trên nền tảng X về việc đợt phát hành CMF Phone tiếp theo đã bị hủy bỏ, kèm theo lời giải thích:

"Chúng tôi đang phát triển một thiết bị kế nhiệm, nhưng với mức giá bộ nhớ hiện tại, không thể chế tạo một chiếc điện thoại mang lại sự nâng cấp thực sự ở một mức giá hợp lý cho CMF. Do đó, chúng tôi đã quyết định không ra mắt mẫu điện thoại CMF mới nào trong năm nay".

Trong một phản hồi sau đó, ông nói thêm rằng việc tung ra một thiết bị có thông số kỹ thuật y hệt CMF Phone 2 Pro sẽ tiêu tốn chi phí cao hơn khoảng 50%. CMF Phone 2 Pro đã hết hàng trong một thời gian dài, nhiều khả năng do chi phí vật liệu bị lạm phát.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi CEO Carl Pei của Nothing giải thích RAM hiện là linh kiện đắt đỏ nhất trong quá trình lắp ráp điện thoại thông minh. Dù tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thiết bị, đây vẫn là một thông tin đáng chú ý khi ông Pei khẳng định RAM hiện đắt hơn cả vi xử lý, màn hình và có thể chiếm "hơn 50% tổng chi phí phần cứng".

Do chưa thấy hồi kết cho cơn bão giá RAM, có vẻ như CMF Phone khó có khả năng quay trở lại trong một sớm một chiều.

(Theo 9to5google)