Ngày 5/12, tại họp báo Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 năm 2025, ông Lê Hà Luân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về chương trình Top 20 sản phẩm OCOP dẫn đầu tỉnh Đồng Tháp năm 2025.

Hoạt động nhằm lan tỏa giá trị sản phẩm OCOP, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng tầm thương hiệu đặc sản địa phương.

Ông Lê Hà Luân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp thông tin tại buổi họp báo

Chương trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu, với sự đồng hành của các đơn vị tư vấn, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm lan tỏa giá trị sản phẩm OCOP, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khẳng định thương hiệu đặc sản Đồng Tháp, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của truyền thông, các chủ thể và cộng đồng.

Ông Luân cho biết mục tiêu của chương trình là tìm kiếm, tôn vinh 20 sản phẩm tiêu biểu nhất của tỉnh Đồng Tháp; khẳng định bản sắc OCOP Đồng Tháp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng chất lượng sản phẩm; gắn kết quảng bá tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần II năm 2025.

Đối tượng và phạm vi tham gia là các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, đang được sản xuất, lưu hành thực tế và còn thời hạn công nhận OCOP tại thời điểm bình chọn; gồm cả sản phẩm đề xuất nâng hạng hoặc hoàn thiện hồ sơ trong năm 2025.

Sản phẩm OCOP trà gạo lứt lá sen.

Chương trình không áp dụng cho nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

Quy mô bình chọn được triển khai toàn tỉnh. Mỗi xã, phường đăng ký từ 3-5 sản phẩm; địa phương đã có từ 5 sản phẩm OCOP trở lên được đăng ký tối đa 10 sản phẩm.

Việc đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí, mỗi nhóm chiếm 20% tổng điểm: liên kết vùng nguyên liệu - năng lực sản xuất; chất lượng sản phẩm - đổi mới sáng tạo; yếu tố xanh - bền vững - tác động cộng đồng; câu chuyện văn hóa - giá trị bản địa; năng lực chủ thể - chiến lược thị trường.

Hồ sơ được tiếp nhận đến hết ngày 10/12/2025, gồm phiếu đăng ký, mô tả câu chuyện sản phẩm, hình ảnh, video (nếu có), giấy chứng nhận OCOP, giấy tờ về chất lượng - nguồn gốc - an toàn thực phẩm - thương hiệu và 5 mẫu sản phẩm.

Top 20 sản phẩm OCOP dẫn đầu tỉnh Đồng Tháp năm 2025 sẽ được vinh danh tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2.

Các chủ thể nhận Giấy chứng nhận, Cúp lưu niệm, đồng thời được hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, ưu tiên kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và tham gia các sàn thương mại điện tử.

Hoài Thanh