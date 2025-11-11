Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, Lai Châu luôn xác định nông nghiệp là lĩnh vực trọng điểm, từ đó, ban hành nhiều nghị quyết, chính sách để hỗ trợ, phát triển nông nghiệp hàng hoá… giúp người dân nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho rằng, để nông sản Lai Châu nâng tầm giá trị, được thị trường tích cực đón nhận, thời gian tới, các cấp, ngành, các chủ thể OCOP, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: hình thành chuỗi liên kết trong khâu sản xuất để tạo ra các vùng nguyên liệu, các sản phẩm đầu vào cho chế biến, tạo sản phẩm hàng hoá đảm bảo chất lượng. Quan tâm đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các chứng nhận về tiêu chuẩn, chất lượng, mẫu mã, thương hiệu cho các sản phẩm. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xúc tiến, tham gia thương mại điện tử. Các sở, ngành, quan tâm đồng hành, hỗ trợ các chủ thể về khoa học, kỹ thuật, tìm kiếm thị trường, xây dựng hồ sơ tiêu chuẩn, chất lượng, truy suất, quảng bá sản phẩm.

Lai Châu đẩy mạnh quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Trung tâm Hoạt động cộng đồng tỉnh chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con giống mới vào sản xuất; triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký sản phẩm OCOP; kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân, tích cực giới thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, góp phần thúc đẩy nông nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển.

Với lợi thế về địa lý, thổ nhưỡng, khí hậu đặc thù, Lai Châu có những sản phẩm nông nghiệp phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa, tinh hoa của núi rừng Tây Bắc. Từ những hạt gạo Séng cù dẻo thơm đến các loại sâm quý giá, trà cổ thụ hay các sản phẩm OCOP chất lượng cao… đều được chắt lọc từ tinh hoa của núi rừng Tây Bắc. Những sản phẩm đó là minh chứng cho sự cần cù, sáng tạo, tâm huyết của người nông dân Lai Châu

Hội nghị đã tôn vinh, trao biểu trưng “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2025” cho 30 chủ thể trên địa bàn tỉnh.

Minh Yến