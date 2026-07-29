Phát biểu khai mạc, BS CKII. Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngành y tế xác định xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh trên nền tảng AI và hạ tầng số là định hướng lâu dài, dựa trên năm trụ cột gồm hạ tầng số hiện đại, an toàn; dữ liệu chuẩn hóa, liên thông; hoàn thành bệnh án điện tử tiến tới bệnh viện không giấy tờ; đẩy mạnh AI trong chẩn đoán, điều hành; và phát triển nhân lực số. Ông nhấn mạnh con người luôn là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số.

BS CKII. Nguyễn Thanh Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc

Ông Lê Quang Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp FPT IS, Tập đoàn FPT chia sẻ chăm sóc sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ trọng yếu được Đảng và Chính phủ chỉ đạo qua nhiều nghị quyết, và xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh đòi hỏi một nền tảng công nghệ thống nhất - đây là lý do FPT và Cisco cam kết đồng hành cùng y tế Đồng Tháp. Với gần 40 năm đồng hành chuyển đổi số quốc gia, FPT đã ký hợp tác chuyển đổi số toàn diện với Đồng Tháp từ năm 2022, xác định y tế thông minh là lĩnh vực trọng tâm, trong khi Cisco mang đến nền tảng kết nối an toàn, tin cậy trước yêu cầu ngày càng cao về bảo mật dữ liệu y tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia FPT và Cisco trình bày nhiều nội dung xoay quanh giải pháp công nghệ cho ngành y tế, hạ tầng sẵn sàng cho AI, định hướng xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, cùng vấn đề quản trị rủi ro dữ liệu từ tuân thủ pháp lý đến bảo đảm an ninh vận hành khám chữa bệnh.

FPT đồng thời giới thiệu bộ giải pháp giúp Đồng Tháp chuyển đổi bệnh viện truyền thống thành mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ.

Các chuyên gia trong sự kiện

Với tham luận "Hạ tầng sẵn sàng cho AI trong ngành y tế", ông Lê Văn Hoàng Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng FPT IS, Tập đoàn FPT chỉ ra 2 áp lực lên hạ tầng công nghệ thông tin bệnh viện: bệnh án điện tử bắt buộc và làn sóng AI đòi hỏi băng thông cao, độ trễ thấp. Dựa trên Quyết định 2146/QĐ-BYT, ông giới thiệu Khung kiến trúc số ngành y tế gồm năm lớp, từ kênh tương tác với người bệnh đến hạ tầng số và lớp quản trị, chính sách, nhân sự.

Với chủ đề "Kiến tạo hệ sinh thái y tế thông minh trên nền tảng dữ liệu số và bệnh viện thông minh", ông Nguyễn Duy Hiền - Phó Giám đốc khối chăm sóc sức khỏe FPT IS, Tập đoàn FPT cho rằng bệnh viện thông minh phải giúp người bệnh được chăm sóc tốt nhất, bác sĩ ra quyết định nhanh, chính xác, lãnh đạo điều hành dựa trên dữ liệu thực - trong đó dữ liệu là trái tim của hệ sinh thái, khi Bộ Y tế đang triển khai chiến dịch làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế. Trước áp lực thiếu hụt nhân lực y tế, FPT phát triển các ứng dụng AI qua nền tảng Aladdin, theo các chuẩn quốc tế về dữ liệu y tế.

Trình bày về "Tuân thủ pháp lý và bảo mật hệ thống y tế số", TS. Nguyễn Thanh Bình - Chuyên gia tư vấn An ninh mạng Toàn cầu FPT IS, Tập đoàn FPT cho rằng tuân thủ pháp luật và vận hành ổn định là hai vấn đề cốt lõi của ngành y tế số. Dữ liệu y tế có giá trị cao gấp 10 lần dữ liệu thẻ tín dụng trên thị trường đen; ông dẫn chứng chuyên gia FPT từng phát hiện lỗ hổng khiến hàng chục nghìn ca chụp chiếu có nguy cơ bị truy cập trái phép, và cảnh báo mức phạt có thể lên tới hàng tỷ đồng nếu để xảy ra sự cố. FPT đề xuất đồng hành cùng bệnh viện qua đánh giá tổng thể hệ thống, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và giám sát an toàn thông tin liên tục.

Khu vực trưng bày của sự kiện

Phát biểu bế mạc, BS CKII. Nguyễn Thanh Linh khẳng định hạ tầng số là nền móng, dữ liệu là tài sản, AI là động lực và con người là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số y tế, đồng thời đề nghị toàn ngành tập trung vào 4 nhiệm vụ: quyết liệt triển khai bệnh án điện tử, thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy từ 1/10/2026; chuẩn hóa, khai thác hiệu quả dữ liệu, hướng tới mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử suốt đời; đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, AI chẩn đoán hình ảnh, trợ lý ảo phục vụ người bệnh; và đào tạo kỹ năng số cho y bác sĩ, song song bảo đảm an toàn thông tin.

Tại đây, FPT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp từ vận hành hiệu quả, làm chủ dữ liệu y tế đến trung tâm điều hành an ninh mạng thế hệ AI Agent, gồm các nền tảng FPT.eContract, FPT.iHRP, Isoma, nền tảng chăm sóc sức khỏe số, giải pháp AI Agent Report và FPT.EagleEye.

(Nguồn: FPT)