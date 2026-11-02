UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 30 với tổng vốn hơn 1.455 tỷ đồng. Tuyến đường dài gần 26km được nâng cấp, mở rộng nhằm tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển KT-XH.

Theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp, dự án mở rộng Quốc lộ 30 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư. Công trình thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 1.455,557 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương bố trí 376,5 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 4 năm.

Quốc lộ 30 hiện hữu thường xuyên quá tải phương tiện, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp, mở rộng tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Tăng cường kết nối các vùng kinh tế trọng điểm

Việc đầu tư mở rộng Quốc lộ 30 là nhiệm vụ chiến lược cấp thiết nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án được kỳ vọng góp phần khơi thông những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và thúc đẩy kinh tế bứt phá.

Đáng chú ý, Quốc lộ 30 giữ vai trò là trục xương sống kết nối không gian phát triển liên hoàn giữa Mỹ Tho, Cái Bè, An Hữu (thuộc tỉnh Tiền Giang trước đây) với vùng kinh tế động lực Cao Lãnh (thuộc tỉnh Đồng Tháp trước đây), hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp, công nghiệp và logistics thống nhất.

Tuyến đường còn góp phần kết nối các hành lang kinh tế dọc sông Tiền, khu vực nội địa Đồng Tháp Mười và vùng biên giới với hệ thống cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Cao Lãnh - An Hữu, Quốc lộ 1 và hoạt động giao thương qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Khi được đầu tư hoàn chỉnh, Quốc lộ 30 sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ; nâng cao năng lực vận tải, thu hút đầu tư, tăng cường liên kết vùng, đồng thời củng cố quốc phòng - an ninh.

Đây cũng là một trong những công trình hạ tầng quan trọng góp phần tạo động lực để Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10% trở lên vào năm 2030.

Nâng cấp gần 26km đường, tổng vốn hơn 1.455 tỷ đồng

Theo phương án được phê duyệt, dự án có điểm đầu giao với đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, thuộc xã Thanh Hưng; điểm cuối tại nút giao An Bình, phường Mỹ Trà.

Tổng chiều dài tuyến thiết kế khoảng 25,88km, đi qua các xã Thanh Hưng, Mỹ Hiệp, Bình Hàng Trung, Mỹ Thọ và phường Mỹ Trà.

Dự án tập trung nâng cấp tuyến đường hiện hữu, hiện có mặt đường bê tông nhựa rộng trung bình 7m, lên quy mô đường cấp III đồng bằng. Theo thiết kế, nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m.

Bên cạnh mở rộng mặt đường, dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước dọc tại các đoạn đông dân cư và hệ thống bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng.

Về tiến độ, dự kiến trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư sẽ bố trí 4 tỷ đồng. Năm thứ nhất bố trí 600 tỷ đồng, năm thứ hai 500 tỷ đồng, năm thứ ba 300 tỷ đồng và năm thứ tư 51,557 tỷ đồng.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thẩm định của các sở, ngành, hoàn thiện hồ sơ dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư cũng được yêu cầu thực hiện đúng quy định, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công công trình.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh.

Việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 30 là bước quan trọng trong kế hoạch hoàn thiện mạng lưới giao thông của Đồng Tháp, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng khu vực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

H.Thanh