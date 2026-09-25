Ngày 25/9, sau những trận mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m, lệch về phía taluy âm.

Phần mép đường nằm trong đoạn đường có vết nứt đã lún xuống khoảng 10cm. Vị trí vết nứt ăn sâu vào gần hết một làn đường và đang có dấu hiệu lan rộng. Sự cố này gây mất an toàn nghiêm trọng cho người và phương tiện lưu thông.

Vết nứt dài khoảng 50m trên mặt đường đèo ở Đà Lạt. Ảnh: X.N

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để khảo sát ghi nhận, đồng thời cho cắm biển, căng dây cảnh báo.

Cùng ngày, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đã cảnh báo nguy cơ sạt trượt tại đèo Mimosa, đặc biệt tại vị trí Km4+100 - Km4+140, nơi có vết nứt tiềm ẩn rủi ro đứt gãy nền đường, đe dọa an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn, Ban QLDA 85 đề nghị Sở Xây dựng Lâm Đồng phát thông báo cảnh báo trên các phương tiện truyền thông. Các chủ phương tiện và đơn vị vận tải cần chủ động nắm bắt thông tin, hạn chế tốc độ và lựa chọn lộ trình an toàn.

Đèo Mimosa là tuyến đường huyết mạch vào Đà Lạt, với hàng nghìn lượt xe qua lại mỗi ngày. Hồi tháng 11/2025, đường đèo này từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến Quốc lộ 20 bị chia cắt nhiều ngày.