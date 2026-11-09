Xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, Đồng Tháp đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, vốn, hạ tầng và đẩy mạnh liên kết để giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng.

Kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp lớn

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Đồng Tháp xác định tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn hướng đến khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đồng Tháp có hơn 2.400 doanh nghiệp thành lập mới, 363 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 14.557, tạo việc làm cho khoảng 381.000 lao động. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7,58 tỷ USD, tăng 8,36% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 13.200 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, chiếm trên 73% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp tham quan nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Sơn.

Một trong những điểm sáng về phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư là Khu công nghiệp Long Giang (xã Tân Phước 3). Theo ông Weng Ming Zhao, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp Long Giang, khu công nghiệp có diện tích 540ha, thu hút 64 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 59.518 tỷ đồng. Hiện có 63 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 35.800 lao động.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp tại đây đạt khoảng 3,3 tỷ USD, tăng 16%; giá trị xuất khẩu đạt gần 2,98 tỷ USD, tăng 14,94% so với cùng kỳ.

Không chỉ các doanh nghiệp quy mô lớn, những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang được tạo điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Công ty Cổ phần NINATHAI (xã Tân Phước 1) vừa đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ với tổng vốn khoảng 60 tỷ đồng, đưa vào hoạt động từ tháng 2/2026. Bà Bùi Thị Hằng Ni, Tổng Giám đốc công ty cho biết trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, nhất là tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai và hình thức trả tiền thuê đất. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động hơn về tài chính, thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tham quan khu vực trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam.

Khơi thông nguồn lực, kiến tạo chuỗi giá trị mới

Theo ông Trần Huy Hiển, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp, sau sáp nhập, kinh tế tư nhân có thêm nhiều cơ hội phát triển nhờ không gian thị trường rộng hơn, hạ tầng và logistics thuận lợi, tăng khả năng kết nối với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng Đồng Tháp cần chuyển từ lợi thế sản xuất sang lợi thế chuỗi giá trị. Với tiềm năng nông nghiệp, chế biến và xuất khẩu, tỉnh cần thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và nông dân; thu hút các doanh nghiệp chế biến, logistics, phân phối tham gia dẫn dắt chuỗi cung ứng. Cùng với đó, việc đầu tư kho lạnh, trung tâm chiếu xạ và dịch vụ hậu cần sẽ góp phần giảm chi phí, nâng chất lượng sản phẩm, tăng khả năng tiếp cận thị trường...

Để thúc đẩy kinh tế tư nhân, Đồng Tháp đang hướng đến phương thức điều hành theo tinh thần rõ vấn đề, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; tập trung xử lý các vướng mắc về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và thủ tục hành chính.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng, tỉnh sẽ tập trung cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; công khai thông tin quy hoạch, quỹ đất, danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Đồng thời, tăng cường kết nối với các tổ chức tín dụng, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và tổ chức tư vấn để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường.

Đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu có 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GRDP.

Đồng Tháp tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, với phương châm “Đồng hành - Thấu hiểu - Chia sẻ - Kiến tạo”, tỉnh xác định doanh nghiệp là chủ thể, là động lực quan trọng của phát triển. UBND tỉnh cam kết xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng; đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm chi phí tuân thủ; tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai, lao động, tín dụng; kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Với mục tiêu đến năm 2030 có 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động, Đồng Tháp không chỉ hướng đến gia tăng số lượng mà còn chú trọng nâng cao chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân. Sự chủ động đổi mới của doanh nghiệp cùng chính quyền kiến tạo, đồng hành sẽ tạo nền tảng để khu vực kinh tế này phát huy vai trò động lực, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh.

H.Thanh