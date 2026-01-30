Lễ động thổ trường Phổ thông liên cấp Edison, quy mô 3600 học sinh, tại đại đô thị Eco Retreat sáng 29/1

Hệ thống trường Phổ thông liên cấp (PTLC) Edison tại Eco Retreat được triển khai xây dựng trên quy mô gần 22.000m², nằm tại phân khu Mùa Lễ Hội - phân khu cửa ngõ, giữ vai trò trung tâm dịch vụ - giáo dục - thương mại của đại đô thị. Đây cũng là phân khu tập trung nhiều quỹ đất giáo dục nhất tại Eco Retreat để đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao cho con em cư dân.

Trường PTLC Edison tại Eco Retreat đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh phối cảnh

Theo đại diện Ecopark, trường PTLC Edison tại Eco Retreat được quy hoạch bài bản từ kiến trúc, cảnh quan và cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập cho 3.600 học sinh mỗi năm. Theo lộ trình, trường dự kiến tuyển sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 10 vào năm học 2027 - 2028.

Trường Edison đạt danh hiệu “Trường học điển hình Microsoft toàn cầu” trong nhiều năm liên tiếp, được công nhận là trường học đạt danh hiệu trường học đổi mới sáng tạo toàn quốc, chú trọng đào tạo công nghệ thông tin, AI, các kỹ năng thế kỷ 21 và Ngoại ngữ (Anh – Trung - Nhật – Hàn). Trường cũng là Trung tâm khảo thí uỷ quyền của College Board – Hoa Kỳ, mã thành viên 09144, chuyên tổ chức các bài thi chuẩn hoá quốc tế SAT và AP.

“Trường PTLC Edison tại Eco Retreat sẽ giảng dạy theo chương trình hiện đại, tiên tiến, cập nhật các hệ học đa dạng từ song ngữ đến tam ngữ, đáp ứng ở mức cao nhất nhu cầu giáo dục các thế hệ học sinh với năng lực toàn cầu cho con em cư dân”, bà Lê Tuệ Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch Hệ thống Trường phổ thông liên cấp Edison cho biết.

Trường Edison chú trọng đào tạo công nghệ thông tin, AI, các kỹ năng thế kỷ 21 và ngoại ngữ. Ảnh phối cảnh

Bà Lê Tuệ Minh cũng chia sẻ: “Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình một nguồn năng lượng sáng tạo tự nhiên – năng lượng ấy chỉ thực sự bừng sáng khi được đặt trong một môi trường biết tôn trọng cảm xúc, nuôi dưỡng sự sáng tạo và khuyến khích tư duy độc lập. Chính vì vậy, khi thiết kế công trình PTLC Edison tại Eco Retreat - Khu đô thị độc đáo với không gian rừng xanh bất tận đầy sáng tạo, ban lãnh đạo nhà trường cũng đặt ra tiêu chí cao nhất là khơi nguồn sáng tạo cho các em học sinh”.

“Lấy cảm hứng từ triết lý kiến trúc nhân văn và nghệ thuật mosaic (khảm) từ gốm sứ của họa sĩ Antoni Gaudí từ công viên Park Guel ở Barcelona, kiến trúc ngôi trường chính là một thông điệp của triết lý sáng tạo. Ở đây, kiến trúc trở thành cảm xúc. Mỗi đường cong, mỗi mảng màu, mỗi khoảng xanh đều mang một thông điệp: sự khác biệt, độc đáo, sáng tạo không ngừng chính là kim chỉ nam cho sự phát triển của tương lai và sáng tạo là một hành trình không có giới hạn. Không gian học tập không chỉ nằm trong lớp học, mà hiện diện trên những lối đi, khu vườn, sân thể thao và cả trong sự tương tác hằng ngày giữa con người với thiên nhiên, không chỉ trong khuôn viên trường mà trong cả Khu đô thị Rừng Retreat, nơi mỗi bước chân là mỗi khu rừng để khám phá”, bà Lê Tuệ Minh nói.

Edison Schools nằm giữa không gian xanh của “khu rừng” Eco Retreat. Ảnh phối cảnh

Đại diện nhà sáng lập Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh cho biết: “Đây không chỉ là một lễ động thổ cho một công trình giáo dục, mà còn là khoảnh khắc đánh dấu một cột mốc mới, một dòng chảy mới của năng lượng sáng tạo, nơi giáo dục, nghệ thuật, thiên nhiên và con người cùng hội tụ để phát triển tối đa năng lực và chất lượng sống cho các thế hệ cư dân và cư dân tương lai của khu đô thị Eco Retreat”.

Nhiều phân khu của Eco Retreat đang xây dựng để bàn giao từ quý 3/2026

Sự hợp tác giữa Nhà sáng lập Ecopark và Edison Schools được xem như một kế hoạch mang tầm nhìn dài hạn: giáo dục là nền tảng của phát triển bền vững. Trong bối cảnh Eco Retreat đang tăng tốc hoàn thiện để bàn giao từ quý 3 năm 2026, việc động thổ trường học thời điểm này thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, đặt con người làm trung tâm, giúp các gia đình an tâm lựa chọn những dịch vụ tiện ích tốt nhất cho tương lai của con em mình.

Khu thương mại dịch vụ Eco Bazaar đang được đưa vào khai thác từng phần

Đại đô thị Eco Retreat của nhà sáng lập Ecopark rộng 220ha (nằm tại Bến Lức, Tây Ninh), tiếp giáp cửa ngõ phía Tây TP HCM, cách bến Bạch Đằng 40 phút lái xe. Sau gần một năm ra mắt thị trường, dự án đã đưa vào khai trương công viên trung tâm Hồ Thiên Nga, khai thác từng phần khu thương mại dịch vụ Eco Bazaar, xây dựng nhiều phân khu như Mùa Xuân, Mùa Hạ, Mùa Thu, khu cao tầng Sky Retreat, biệt thự rừng, biệt thự đảo,… đồng thời trở thành điểm đến mới, tổ chức sự kiện văn hóa, giải trí lớn tại phía Tây TP.HCM cũng như Tây Ninh, góp phần thay đổi diện mạo và sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Ngọc Minh