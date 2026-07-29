Sau khi lập kỷ lục đón 21,28 triệu lượt khách trong năm 2025, với doanh thu du lịch khoảng 57.000 tỷ đồng, Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tính đến hết 30/6, địa phương đón hơn 12,4 triệu lượt khách (tăng khoảng 16% so với cùng kỳ) với doanh thu du lịch ước đạt gần 34.000 tỷ đồng.

Đà tăng này tiếp tục tạo động lực cho thị trường bất động sản Hạ Long, đồng thời thúc đẩy xu hướng dịch chuyển dòng vốn từ các khu vực đã phát triển sang những cực tăng trưởng mới.

Từ khu vực trung tâm đến cực tăng trưởng mới

Trong nhiều năm, Bãi Cháy và khu vực lõi Hòn Gai là tâm điểm của thị trường bất động sản Hạ Long. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi quỹ đất ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá dần tiệm cận ngưỡng cao, dư địa tăng trưởng tại Bãi Cháy và khu vực lõi Hòn Gai không còn nhiều như trước.

Theo quy hoạch phát triển đô thị đa cực của Hạ Long, Vịnh Cửa Lục được xem là tâm điểm của làn sóng phát triển mới khi vừa sở hữu quỹ đất còn lớn, vừa được hưởng lợi từ chiến lược mở rộng không gian đô thị của thành phố. Trong đó, Cao Xanh - Hà Khánh được định hướng trở thành một trong những không gian phát triển trung tâm hành chính - đô thị mới bên Vịnh Cửa Lục, đóng vai trò kết nối khu vực trung tâm hiện hữu với các khu vực không gian phát triển lân cậnphía đông thành phố.

Lợi thế của khu vực đến từ hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, với các cầu Cửa Lục, tuyến đường bao biển Cao Xanh - Hà Khánh và mạng lưới đường ven vịnh. Không chỉ mở rộng không gian đô thị, hạ tầng còn tạo điều kiện hình thành các khu dân cư mới, trung tâm thương mại và dịch vụ, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh đó, những dự án nằm tại khu vực này bắt đầu thu hút sự quan tâm của thị trường. Noble Palace Ha Long là một trong những dự án được hưởng lợi trực tiếp khi nằmtọa lạc tại khu vực trung tâm Cao Xanh - Hà Khánh, đón đầu quá trình phát triển không gianhình thành trung tâm đô thị mới bên Vịnh Cửa Lục.

Phối cảnh minh họa khu đô thị Noble Palace Ha Long. Nguồn: Vinacominland.

Đón đầu dư địa tăng trưởng dài hạn

Theo quy hoạch, Noble Palace Ha Long có quy mô 97,36 ha với khoảng 1.861 sản phẩm gồm đất nền, shophouse, nhà liền kề và biệt thự. Trong giai đoạn đầu, một số sản phẩm đất nền và shophouse được giới thiệu với mức giá từ 3x triệu đồng/m², tùy vị trí, diện tích và chính sách áp dụng. So với mặt bằng giá tại nhiều khu vực đã phát triển của Hạ Long, mức giá này được đánh giá còn ở giai đoạn đầu, tạo dư địa cho nhà đầu tư tham gia khi hạ tầng và hệ sinh thái đô thị quanh Vịnh Cửa Lục tiếp tục hoàn thiện.

Trong tương lai, khi các khu đô thị, trung tâm hành chính và hệ thống thương mại, dịch vụ và tiện ích công cộng tiếp tục hoàn thiện, khu vực này được kỳ vọng sẽ thu hút thêm cư dân, chuyên gia và các hoạt động kinh doanh. Đây là những yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi đánh giá tiềm năng khai thác và gia tăng giá trị của bất động sản trong dài hạn.

Phối cảnh minh họa khu đô thị Noble Palace Ha Long. Nguồn: Vinacominland.

Noble Palace Ha Long được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, kết hợp không gian an cư với hoạt động thương mại, dịch vụ và khai thác kinh doanh. Dự án hướng đến hình thành cộng đồng cư dân sinh sống và làm việc thường xuyên, thay vì chỉ phụ thuộc vào nhu cầu lưu trú trong các mùa du lịch cao điểm.

Cùng với quá trình hoàn thiệnTrong tương lai, khi trung tâm hành chính mới, hệ thống thương mại, dịch vụ và các tiện ích đô thị dần hoàn thiện, các tuyến shophouse được kỳ vọng sẽ đón lượng khách ổn định từ cư dân, cán bộ, chuyên gia và hoạt động kinh tế địa phương. Qua đó, hoạt động thương mại tại dự án được kỳ vọng duy trì ổn định hơn, gắn với nhu cầu thường xuyên của cư dân và khu vực lân cận.

Phối cảnh minh họa khu đô thị Noble Palace Ha Long. Nguồn: Vinacominland.

Theo chính sách bán hàng, khách hàng được hưởng mức chiết khấu lên tới 14% khi kết hợp các chương trình ưu đãi, đồng thời được hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị bất động sản, theo điều kiện của ngân hàng và chính sách tại từng thời điểm.

Với một số sản phẩm shophouse thuộc phân khu áp dụng chính sách giãn tiến độ xây dựng, phần giá trị xây dựng được thanh toán theo nhiều đợt và có thể kéo dài đến năm thứ ba. Khách hàng không phải thanh toán toàn bộ phần giá trị xây dựng ngay từ đầu mà được phân bổ thành nhiều đợt theo tiến độ. Cơ chế này giúp giảm áp lực dòng tiền ở giai đoạn đầu, đồng thời tạo điều kiện để nhà đầu tư chủ động cân đối nguồn vốn và bố trí cho các kế hoạch đầu tư khác.

Trong chu kỳ phát triển mới của khu vực Hạ Long, lợi thế của Vịnh Cửa Lục đến từ sự cộng hưởng giữa quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông và nhu cầu hình thành các khu dân cư, thương mại mới. Với vị trí bên hành lang phát triển này, Noble Palace Ha Long có cơ sở đón đầu nhu cầu an cư, kinh doanh và tích sản trong dài hạn.

(Nguồn: Vinacominland)