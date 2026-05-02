Ghi nhận vào sáng sớm ngày 2/5, tại chợ Cái Dăm, các gian hàng hải sản luôn trong tình trạng “quá tải”. Chủ quầy liên tục tay bắt, tay cân, đóng thùng xốp cho khách mà không có thời gian nghỉ.

Dù lượng khách tăng cao, giá cả các mặt hàng vẫn giữ ổn định, không có biến động lớn. Cụ thể, ghẹ được bán với giá khoảng 450 nghìn đồng/kg, bề bề 380 nghìn đồng/kg, ốc hương 320 nghìn đồng/kg, cá song 240 nghìn đồng/kg.

Rất đông du khách từ sáng sớm đã tới khu chợ Cái Dăm để mua hải sản. Ảnh: Phạm Công

Phần lớn du khách ưu tiên lựa chọn hải sản tươi sống. Sau khi mua, các chủ sạp sẽ đóng gói cẩn thận trong thùng xốp kèm đá lạnh để đảm bảo độ tươi ngon trong quá trình vận chuyển.

Ngoài hải sản tươi, chả mực cũng là mặt hàng đắt khách. Nhiều quầy bán có người giã mực thủ công bằng tay thu hút sự chú ý và thích thú của du khách.

Tại quầy chả mực, khách hàng được ăn thử tại chỗ, xem giã mực thủ công. Ảnh: Phạm Công

Do lượng người đổ về quá đông, khu chợ trở nên chật kín với cảnh người xách túi, bê thùng xốp hàng hóa làm quà trước khi rời Hạ Long.

Anh Trần Huy Cường (22 tuổi), một tiểu thương bán cá song tại chợ, cho biết, từ sáng sớm đã có rất đông khách tới mua. Nhiều người yêu cầu sơ chế cá tại chỗ nên gia đình phải thuê thêm người để phục vụ kịp nhu cầu.

Hải sản khô được lựa chọn nhiều vì có thể đem đi xa. Ảnh: Phạm Công

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Tưởng (36 tuổi) bán cá thu chia sẻ: "Ngoài việc bán trực tiếp tại chợ, tôi và gia đình còn nhận giao hàng đến tận khách sạn, nhà nghỉ cho du khách không có thời gian đi lại".

Trong dịp nghỉ lễ, anh Anh Trần Huy Cường phải thuê thêm người làm vì nhu cầu mua cá song và sơ chế tại chỗ của du khách rất lớn. Ảnh: Phạm Công

Ở góc độ người mua, anh Phạm Ngọc Hải (29 tuổi, du khách Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi du lịch Quảng Ninh từ đầu kỳ nghỉ lễ 30/4. Trước khi về, tôi muốn mua hải sản khô và chả mực làm quà. Giá cả ở đây rất hợp lý, các sạp bán gần như giống nhau, đặc biệt là hải sản tươi sống có thể nhìn trực tiếp nên rất yên tâm”.

Du khách xách thùng xốp sau khi mua hải sản ở Hạ Long. Ảnh: Phạm Công

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, lũy kế 2 ngày nghỉ (từ ngày 30/4 đến ngày 1/5), tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 600.000 lượt. Trong đó khách nội địa đạt khoảng 583.800 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 16.200 lượt; khách lưu trú ước đạt 250.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỷ đồng.

Nhiều du khách đã kịp mua hải sản về làm quà trước khi rời Hạ Long. Ảnh: Phạm Công

Vợ chồng anh Phạm Ngọc Hải rất vui khi mua được nhiều đồ hải sản địa phương trong dịp du lịch tại Quảng Ninh