ESG - Hệ quy chiếu mới của dòng vốn toàn cầu

Trên quy mô toàn cầu, dòng vốn đang dịch chuyển mạnh sang nhóm tài sản có khả năng tạo giá trị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo Sustainable Signals 2025 của Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, 86% chủ sở hữu tài sản và 79% nhà quản lý tài sản toàn cầu sẽ gia tăng tỷ trọng tài sản bền vững trong vòng 2 năm tới. ESG từ một lựa chọn mang tính đạo đức đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong chiến lược đầu tư.

Bất động sản - lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn và tác động sâu rộng đến môi trường - trở thành “bài kiểm định” khắt khe nhất. Nghiên cứu của JLL (Jones Lang LaSalle) cho thấy, tại các đô thị lớn châu Á, bất động sản ESG đem lại nhiều “phần thưởng xanh”: giá thuê nhà cao hơn từ 4 - 11% và 74% lãnh doanh nghiệp sẵn sàng trả thêm chi phí để thuê không gian có chứng chỉ ESG.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong bối cảnh giá năng lượng leo thang, các chính phủ siết tiêu chuẩn phát thải, hành vi tiêu dùng hướng đến những sản phẩm có trách nhiệm, việc sở hữu bất động sản chuẩn ESG đồng nghĩa sở hữu một dòng tiền ổn định, ít biến động và khó bị thay thế.

Vinhomes Green Paradise mang đến những tài sản độc bản và bền vững trăm năm

“Kỳ quan di sản” Vinhomes Green Paradise: Cực hút vốn mạnh tại châu Á

Đón đầu xu hướng tài chính toàn cầu, Vinhomes Green Paradise với 4 lợi thế nền tảng: tính độc bản - khả năng tăng giá - sinh dòng tiền - bền vững trăm năm, đang kiến tạo một tọa độ hút vốn cực mạnh tại châu Á.

Trước tiên, Vinhomes Green Paradise sở hữu vị trí độc bản: 3 mặt giáp đại dương, 1 mặt tiếp giáp khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận. Đây không chỉ là lợi thế cảnh quan, mà còn là “giấy thông hành” cho giá trị biểu tượng và tính khan hiếm trăm năm - yếu tố mà các quỹ cũng như giới đầu tư đặc biệt coi trọng. Dự án dành hơn 797 ha cho mặt nước, 193,5 ha cho cây xanh, đặc biệt không xây dựng - không khai thác - không tác động trong vùng lõi/đệm, toàn bộ hoạt động đô thị diễn ra tại vùng chuyển tiếp đúng theo quy định của UNESCO về zoning (phân vùng).

Trên nền tảng đó, mô hình ESG++ được triển khai ở cấp độ siêu đô thị, hướng tới Net Zero, tái sinh hệ sinh thái tự nhiên và thích ứng chủ động với biến đổi khí hậu. Tại châu Á, rất ít dự án hội tụ đầy đủ 3 lớp giá trị này.

Dự án càng gia tăng vị thế khi là ứng viên chính thức đầu tiên trong cuộc bình chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng, đưa siêu đô thị trở thành tài sản biểu tượng và khan hiếm toàn cầu.

“Đây là viên ngọc quý không chỉ của Việt Nam mà của cả nhân loại, là nơi tuyệt vời để sống, làm việc và tận hưởng”, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders, đánh giá trong chuyến khảo sát siêu dự án, tháng 11/2025.

Trên thế giới, các dự án ESG đều chứng kiến tốc độ tăng trưởng vượt xa mặt bằng trung. Đơn cử, giá căn hộ tại Hammarby cao hơn 1,5 - 2 lần các khu đô thị cùng cấp ở Thụy Điển; nhà ở “đóng nhãn” ESG tại Civita (Mỹ) có giá bán cao hơn 30 - 40% so với sản phẩm thông thường cùng khu vực; khách hàng sẵn sàng trả giá cao gấp 2 - 3 lần cho ngôi nhà ESG tại Costa Smeralda (Ý)…

Với Vinhomes Green Paradise, dư địa tăng giá còn đến từ cú hích hạ tầng chưa từng có tại Cần Giờ. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ với tốc độ thiết kế 350 km/h vừa khởi công, dự kiến vận hành từ quý IV/2028 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm TP.HCM xuống còn 13 phút.

Cùng với đó là loạt dự án hạ tầng tỷ đô đang và sắp triển khai, như sân bay quốc tế Long Thành, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cảng Cần Giờ… Khi các công trình này về đích, Cần Giờ sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, đưa Vinhomes Green Paradise từ “chân sóng” lên vùng giá trị cao hơn, tạo lợi nhuận đột phá cho nhà đầu tư xuống tiền ở giai đoạn hiện tại.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ đưa Vinhomes Green Paradise trở thành lõi trung tâm mở rộng của TP.HCM. Ảnh phối cảnh0020

Không dừng ở giá trị tích lũy, Vinhomes Green Paradise còn sở hữu khả năng tạo dòng tiền bền vững. Hệ sinh thái tiện ích vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế được quy hoạch bài bản, hướng tới mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm. Mô hình vận hành không phụ thuộc vào mùa vụ cùng lượng khách khổng lồ sẽ tạo nền tảng để các tài sản sinh dòng tiền ổn định, từ lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, bán lẻ và giải trí…

Yếu tố làm nên sức hút dài hạn của Vinhomes Green Paradise là khả năng đứng vững trước các biến động kinh tế, chính sách và môi trường. Mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%, ưu tiên không gian xanh, mặt nước và hệ sinh thái tự nhiên giúp dự án duy trì giá trị bền vững trong dài hạn.

Đồng thời, mô hình ESG++ cho phép siêu đô thị chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế rủi ro pháp lý khi các tiêu chuẩn phát thải toàn cầu ngày càng khắt khe. Với các quỹ đầu tư, đây chính là nhóm tài sản có khả năng bảo toàn và gia tăng giá trị trăm năm, thay vì chịu rủi ro “lỗi thời” trong chu kỳ chuyển dịch xanh của kinh tế thế giới.

“Các dự án đi theo quỹ đạo ESG có khả năng ‘miễn nhiễm’ với các cú sốc chính sách, môi trường và thị trường, từ đó bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản dài hạn”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, nhấn mạnh.

ESG đang tái định hình cách dòng vốn toàn cầu lựa chọn điểm đến. Trong bức tranh đó, Vinhomes Green Paradise hội tụ đầy đủ các yếu tố mà giới đầu tư tìm kiếm. Với mô hình ESG++ hiếm có, vị trí không thể tái lập và động lực hạ tầng mạnh mẽ, Vinhomes Green Paradise đang định hình một cực hút vốn mới của châu Á.