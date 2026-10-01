Hàng nghìn xe "chôn chân" nhích từng mét, kéo dài hơn 5km tại cửa ngõ TPHCM đi Đồng Nai sáng 1/10. Sự cố quá tải bến cảng cùng công trình thi công khiến giao thông rối loạn.

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Ghi nhận lúc 9h, đoạn Xa lộ Hà Nội từ khu vực Suối Tiên đến cầu Đồng Nai xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Dòng xe nối dài qua nhiều khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và phương tiện ra vào các cảng.

Hàng nghìn xe container, xe tải và ô tô xếp thành nhiều hàng trên Xa lộ Hà Nội, di chuyển chậm từng mét.

Điểm ùn tắc nặng tập trung trước khu vực Bến xe Miền Đông mới.

Dòng ô tô nối đuôi nhau kéo dài, trong khi xe máy phải luồn qua những khoảng trống giữa các phương tiện để di chuyển.

Tại khu vực hầm chui, giao thông cũng gần như tê liệt. Hàng trăm xe máy chắt chiu từng khoảng trống giữa hai hàng ô tô để tìm đường đi.

Vừa qua khỏi hầm, dòng xe tiếp tục gặp một điểm thắt trên Xa lộ Hà Nội. Mặt đường bị thu hẹp do rào chắn phục vụ thi công, khiến lượng xe dồn lại ngày càng lớn.

Nhiều xe tải và ô tô phải dừng giữa đường. Người đi xe máy tìm cách leo lên lề, luồn qua những khoảng đất trống sát khu vực máy móc thi công để thoát khỏi điểm ùn.

Từ khu vực Tân Vạn, dòng xe ùn tiếp tục lan sang các tuyến kết nối như Mỹ Phước - Tân Vạn, Nguyễn Xiển..., ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chị Phan Tuyết, ngụ phường Đông Hòa, đứng chờ xe đưa đón công nhân đến KCN Tam Phước. Chị cho biết đã trễ hơn 45 phút nhưng chưa thể liên lạc được với tài xế do đường quá đông.

Trong khi đó, nhiều tài xế container phải chờ hàng giờ để vào Cảng Bình Dương. Anh Trần Duy cho biết có mặt tại nút giao Tân Vạn từ 4h để chờ vào cảng, nhưng đến 9h xe vẫn chưa thể vào bên trong.

Hàng loạt container nối dài từ khu vực cầu Đồng Nai dọc Xa lộ Hà Nội. Một số tài xế rời cabin, đứng bên ngoài chờ lực lượng chức năng điều tiết giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã có mặt tại khu vực nút giao Tân Vạn để phân luồng, điều tiết. Theo một cán bộ CSGT trực tiếp phân luồng tại hiện trường, lượng xe container đổ về Cảng Bình Dương quá lớn là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc.

Bên trong Cảng Bình Dương, lượng phương tiện tăng cao khiến khu vực đậu xe quá tải. Không còn vị trí chờ, nhiều container phải dừng trên đường bên ngoài cảng.

Đến 10h, dù lực lượng chức năng liên tục điều tiết, dòng xe qua khu vực giáp ranh TPHCM - Đồng Nai vẫn đông, tình trạng ùn ứ chưa được cải thiện đáng kể.