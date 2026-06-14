Ngày 14/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một sới đá gà hoạt động thường xuyên tại làng Tong Kek, thu hút nhiều đối tượng tham gia cá cược.

31 đối tượng tham gia cá cược bị bắt giữ. Ảnh: Công an Gia Lai

Khoảng 11h ngày 13/6, lực lượng công an kiểm tra nhà của Nguyễn Văn Sanh (SN 1977, trú làng Tong Kek, xã Ia Ko). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 31 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt, 12 con gà chọi, 8 tờ phơi cá độ thể hiện số tiền giao dịch lên tới 149 triệu đồng, 3 ô tô, 27 xe máy, 31 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Đối tượng Nguyễn Hoài Vũ và Nguyễn Văn Sanh. Ảnh: Công an Gia Lai

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Sanh và Nguyễn Hoài Vũ (SN 1980, trú làng Hra, xã Ia Ko) là những người đứng ra tổ chức sới gà. Trong đó, Sanh chuẩn bị địa điểm, đồ ăn, nước uống phục vụ người tham gia, còn Vũ có nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo các con bạc đến sát phạt.

Các đối tượng thu 150.000 đồng tiền xâu đối với mỗi người tham gia, thu 300.000 đồng của chủ gà thắng và 200.000 đồng của chủ gà thua để chia nhau hưởng lợi.

Bước đầu, cơ quan công an xác định hoạt động cá cược diễn ra từ khoảng 8h cùng ngày. Trong số 31 đối tượng có cả nam và nữ, độ tuổi từ 19 đến 69, cư trú tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Gia Lai

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy xét những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.