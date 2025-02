Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay (21/2) cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, Công an TP Mỹ Tho, Công an huyện Gò Công Đông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triệt phá tụ điểm cờ bạc, bắt quả tang 75 đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống trên đê biển Tân Thành.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trọng Tín

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 5 con gà đá, hơn 210 triệu đồng, 54 điện thoại di động và 52 xe máy.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà trên do Ngô Văn Luận (tự “Luận Già”, 59 tuổi) và Phạm Văn Lâm (tự “Ba Heo”, 45 tuổi) cùng ngụ huyện Gò Công Đông đứng ra tổ chức.

Công an kiểm tra tang vật là xe của các đối tượng. Ảnh: Trọng Tín

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Gò Công Đông điều tra, xử lý.