Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xoá tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức tổ chức giải đấu Poker tại một khách sạn 5 sao nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (phường An Hải).

Cơ quan công an đã thực hiện quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm: Chang Heng Kit (SN 1986), Lei Wai Nga (SN 1987, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Tụ điểm đánh bạc được tổ chức trong khách sạn. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 10/4, qua kiểm tra tại tầng 2, tòa nhà D của khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện 21 bàn Poker; thời điểm kiểm tra có 86 người tham gia tại 13 bàn, đồng thời đang diễn ra 4 giải đấu dưới hình thức “tập huấn”. Người chơi phải mua vé tham gia, được phân chia thứ hạng và trao thưởng. Qua xác minh, tổng số tiền người chơi nộp trong ngày hơn 637 triệu đồng.

Các đối tượng tổ chức đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức các giải đấu Poker, quy định mức mua vé từ 3 đến hơn 3,4 triệu đồng/lượt.

Hình thức trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn nhưng thực chất được quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận thu ngân, qua đó thu lợi bất chính.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: C.A

Đáng chú ý, hoạt động được tổ chức chặt chẽ với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, phân công vai trò cụ thể từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối giải đấu.

Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận hệ thống vận hành chuyên nghiệp, có phân cấp điều hành, sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán giải thưởng và kiểm soát dòng tiền.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, dữ liệu quản lý người chơi, tiền liên quan, hơn 100 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.