Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh bạc, đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 đối tượng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục xem xét, xử lý 10 đối tượng khác có liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, xác minh và truy xét, ngày 12/3, Công an xã Xuân Cẩm đã làm rõ hành vi đánh bạc của một nhóm đối tượng diễn ra vào ngày 9/3.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng việc hàng xóm tổ chức đám cưới, Ngô Văn Sỹ (SN 1983, trú tại thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm) đã cho khoảng 20 người là khách dự tiệc tổ chức đánh bạc tại tầng hầm nhà mình.

Nhà Ngô Văn Sỹ - nơi các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc. Ảnh: CACC

Tại đây, các đối tượng chia thành hai “chiếu bạc” để sát phạt bằng tiền. Một chiếu gồm 10 người đánh dưới hình thức “liêng”, chiếu còn lại có 9 người tham gia đánh “ba cây”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Văn Sỹ, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan, bao gồm 2 chiếu nhựa, 5 lá bài tây, số tiền 730.000 đồng cùng một số vật dụng khác phục vụ việc đánh bạc.

Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm điều tra hành vi đánh bạc của các đối tượng. Ảnh: CACC

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, gồm chủ nhà Ngô Văn Sỹ và 9 đối tượng tham gia đánh bạc tại chiếu “ba cây”. Đối với nhóm đánh “liêng”, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.