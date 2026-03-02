Ngày 2/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club dưới tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang ở phường Nha Trang.

Trước đó, khuya 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra câu lạc bộ GDC Lucky Club tại tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Khi ập vào bên trong, công an phát hiện 13 người nước ngoài đánh bạc trái phép bằng poker, thu giữ 3.500 USD và các tài liệu liên quan đến sự việc.

Nhiều người nước ngoài bị phát hiện đánh bạc trái phép dưới tầng hầm khách sạn ở Nha Trang. Ảnh: N.X

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, qua kiểm tra, câu lạc bộ GDC Lucky Club do một người phụ nữ tên W.M.H. (30 tuổi, trú tại TPHCM) làm giám đốc vận hành.

Bước đầu làm việc với công an, bà H. cho biết câu lạc bộ GDC Lucky Club mở cửa 24/24, cho phép người chơi đổi tiền thành thẻ Cashin Ticker hoặc nạp USD trực tiếp vào máy. Câu lạc bộ thu phần trăm hoa hồng trên tổng số tiền đánh bạc của người chơi.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.