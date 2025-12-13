Ngày 13/12, Công an xã Xuân Sơn (TPHCM) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trần Quốc Huy (26 tuổi, trú xã Châu Pha, TPHCM) để điều tra về hành vi đột nhập nhà vợ trộm hơn 200 triệu đồng.

Tủ quần áo nơi Huy lấy trộm hơn 200 triệu đồng của nhà vợ. Ảnh: Quang Hưng

Trước đó, vào chiều 11/12, Công an xã Xuân Sơn tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian xâm nhập, lấy trộm hơn 200 triệu đồng.

Hiện trường cho thấy đối tượng lợi dụng sơ hở, đột nhập qua khu vực cửa thông gió phía sau nhà.

Ngay sau đó, Công an xã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 12h hôm sau (12/12), lực lượng công an đã làm rõ vụ việc, xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Trần Quốc Huy (con rể chủ nhà bị trộm), đồng thời thu hồi số tiền bị lấy mất.

Huy đột nhập vào nhà vợ qua cửa thông gió để trộm tiền. Ảnh: Quang Hưng

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận vào trưa 11/12, anh ta điều khiển xe máy đi viếng đám ma người quen tại xã Xuân Sơn. Tuy nhiên, Huy không vào viếng mà đi đến nhà vợ là chị N.T.H. (ấp Sơn Tân, xã Xuân Sơn) để thăm con.

Thấy nhà khóa cửa, không có người, Huy nảy sinh ý định trộm cắp. Huy giấu xe máy bên đường, lẻn ra phía sau nhà, dùng thang leo lên và chui vào trong qua cửa thông gió.

Do thường xuyên qua lại, Huy biết gia đình cất tiền trong tủ quần áo của chị H., nên đã tìm chìa khóa mở tủ, lấy trộm một bọc tiền hơn 200 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, Huy sử dụng 30 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và chuộc giấy tờ cầm cố. Số tiền còn lại Huy cất giấu phía sau nhà.