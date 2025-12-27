Ông Nguyễn Ngọc Tú , Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc DPGroup cùng các thầy năm xưa dạy dỗ ngày Phổ Thông

Được thành lập ngày 22/12/2011, Công ty Cổ phần THT Toàn Cầu - tiền thân của Hệ sinh thái DPGroup - ra đời từ khát vọng vươn lên và thay đổi cuộc sống của ba nhà sáng lập trẻ đến từ miền Trung. Trải qua 14 năm xây dựng và phát triển, DPGroup đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường với mô hình hệ sinh thái đa ngành.

Tính đến ngày 22/12/2025, DPGroup công bố có 12 công ty thành viên, hoạt động tại 8 thành phố lớn trên cả nước, với gần 3.900 cán bộ, công nhân viên và 10 nhà máy sản xuất, chủ yếu tập trung tại khu vực phía Nam. Doanh nghiệp dự kiến mở văn phòng thứ 9 tại Thanh Hóa hoặc Nghi Sơn trong thời gian tới.

Chân dung Doanh Nhân Nguyễn Ngọc Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc DPGroup

Khởi đầu từ lĩnh vực thực phẩm, đến nay DPGroup đã mở rộng hoạt động sang nhiều ngành nghề như công nghệ, dược - y tế, nhà hàng, khách sạn và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Đáng chú ý, trong năm 2026, DPGroup đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển lĩnh vực giáo dục trên phạm vi toàn quốc, xem đây là một trong những mảng chiến lược trọng tâm của hệ sinh thái.

Theo công bố tại buổi lễ, tổng doanh thu của 12 công ty thành viên DPGroup tính đến ngày 25/12/2025 đạt 2.138 tỷ đồng, vượt 118% kế hoạch đề ra cho năm 2025. Kết quả này được đánh giá là minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực và tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ, nhân viên.

Nhân dịp kỷ niệm 14 năm thành lập, Ban lãnh đạo DPGroup đã quyết định thưởng cho toàn bộ cán bộ, nhân viên gồm cả lực lượng bảo vệ, mỗi người một tháng lương như một hình thức tri ân những đóng góp trong suốt thời gian qua.

Doanh Nhân Nguyễn Ngọc Tú trao học bổng tại THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hoá

Bước sang giai đoạn phát triển mới, theo kế hoạch năm 2026, DPGroup dự kiến mở văn phòng đại diện tại Singapore. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra một trang mới trong chiến lược vươn ra khu vực và quốc tế của DPGroup.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, ông Nguyễn Ngọc Tú , Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc DPGroup nhấn mạnh, trong 10 năm tới doanh nghiệp sẽ tập trung mạnh vào mảng giáo dục, góp phần đào tạo thế hệ tinh hoa của Việt Nam. Hiện DPGroup có một công ty con về giáo dục hoạt động đã 10 năm có văn phòng tại Hà Nội.

