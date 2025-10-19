Ban chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vừa ban hành công văn hướng dẫn việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

UBND cấp xã quyết định thành lập theo thẩm quyền 1 đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Cụ thể, về thẩm quyền thành lập, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Ban chỉ đạo của Chính phủ đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã quyết định thành lập theo thẩm quyền 1 đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực (gồm: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị...) do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Trường hợp tại UBND cấp xã đã thành lập đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thì đề nghị tổ chức lại và bổ sung nhiệm vụ về khuyến nông.

Công văn cũng nêu rõ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo về tên gọi, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý trên địa bàn, đồng thời tuân thủ hướng dẫn chuyên ngành của các bộ, cơ quan trung ương.

Về tổ chức bộ máy, việc thành lập các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập phải bảo đảm công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện có từ 2 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý; khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 7 người làm việc là viên chức trở lên.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị bố trí không quá 2 người; số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị bố trí 1 người.

Về số lượng người làm việc, trên cơ sở tổng số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (không tính biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế) được cấp có thẩm quyền giao, trước mắt đề nghị UBND cấp tỉnh rà soát, cân đối, phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách khi thành lập đơn vị sự nghiệp công lập này tại cấp xã, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và theo đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm tuyển dụng, bố trí đủ viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo số lượng biên chế được giao.

Trường hợp chưa kịp thời tuyển dụng đủ viên chức theo số lượng được giao, UBND cấp xã được ký kết hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ.

Việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã là một bước đi phù hợp với xu thế sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp tại địa phương.

Khi được triển khai đồng bộ, mô hình này sẽ giúp thống nhất đầu mối quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực, giảm trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận nhiều loại hình dịch vụ công ngay tại địa bàn, không phải qua nhiều khâu trung gian.