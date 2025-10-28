Kiên định mục tiêu “Chất lượng là kim chỉ nam”

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dream Lands tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 2HT Kinh Bắc, được thành lập năm 2021. Sau 4 năm phát triển thương hiệu, công ty kiên định theo đuổi mục tiêu đặt chất lượng lên hàng đầu, để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có giá trị khác biệt, khát vọng kiến tạo và đóng góp cho xã hội những sản phẩm vượt trội.

Theo đại diện Dream Lands, công ty chú trọng vào 3 trụ cột chính: pháp lý rõ ràng, ứng dụng công nghệ hiện đại để quản lý dự án và đầu tư hệ sinh thái tiện ích đồng bộ. Mỗi dự án được Dream Lands coi là một “câu chuyện”. Từ việc chọn lựa vị trí chiến lược, tổ chức không gian xanh, quy hoạch tiện ích cho đến hạ tầng kỹ thuật. Chính sự chỉn chu và tận tâm này tạo nên những sản phẩm hấp dẫn về giá trị thị trường và trải nghiệm sống thực tế, bền vững cho cư dân.

Trên hành trình phát triển, Dream Lands đã định vị nhiều dòng sản phẩm như đất nền ven biển, khu đô thị, nhà ở liền kề, khu đô thị vườn. Trong từng dự án, doanh nghiệp kiến tạo không gian sống hòa hợp với thiên nhiên, hiện đại và tiện nghi. Triết lý này phản ánh sự cam kết của Dream Lands: “không lấy số lượng bù chất lượng, mà lấy giá trị trải nghiệm sống và tiềm năng đầu tư bền vững làm kim chỉ nam”.

Dấu ấn phát triển từ ven đô đến ven biển

Kế thừa và phát huy những thành tích đạt được, Dream Lands tiếp tục mở rộng đầu tư tại các vùng ven đô và ven biển. Đây được xem là các khu vực đang có hạ tầng phát triển và tiềm năng tăng giá tốt. Dream Lands đặt mục tiêu xa hơn là muốn đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mỗi dự án đi vào hoạt động sẽ giúp cải thiện hạ tầng, tạo việc làm tại khu vực và phát triển các tiện ích phục vụ cộng đồng.

“Việc đầu tư vào một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm thương mại dịch vụ, không gian xanh và hạ tầng giao thông chính là cách mà công ty kiến tạo giá trị lâu dài cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư”, đại diện công ty Dream Lands chia sẻ.

Hoạt động mở rộng quỹ đất và triển khai các dự án quy mô là một phần của chiến lược phát triển đã được Dream Lands hiện thực hóa, tiêu biểu như: khu đô thị Vạn Phúc, Vạn An (TP. Bắc Ninh); đất nền tại Nam Định...

Khu đô thị Vạn Phúc, Vạn An (Bắc Ninh)

Tại Lương Sơn, Hòa Bình, dự án Dream Town Hòa Bình được mệnh danh là “Thị trấn phồn hoa giữa đại ngàn”, hứa hẹn mang đến không gian sống hòa quyện với thiên nhiên, lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự yên bình giữa nhịp sống hối hả. Bên cạnh đó, dự án Dream Garden City, tọa lạc tại Thôn Đồng Bưng, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ hướng tới mô hình “Thành phố vườn thịnh vượng”, kết hợp tiện ích đẳng cấp và không gian xanh, đáp ứng hoàn hảo xu hướng sống bền vững.

Dự án Dream Town Hòa Bình. Ảnh phối cảnh

Xây tổ ấm hôm nay, gây dựng giá trị mai sau cùng Dream Lands

Với triết lý “vượt trội - khác biệt - bền vững”, Dream Lands cam kết hoàn thiện pháp lý trước khi mở bán, đầu tư hạ tầng đồng bộ và xây dựng một hệ sinh thái tiện ích trọn vẹn. Cư dân sống tại đây có cơ hội tận hưởng một không gian trong lành và cuộc sống an toàn.

Tiện ích sông năng lượng Dream River của Dream Garden City. Ảnh phối cảnh

Từ những căn nhà phố kiểu mẫu tại Bắc Ninh, đất nền tiềm năng tại Nam Định, đến các khu đô thị xanh ở Hòa Bình, mỗi dự án đều phản ánh tầm nhìn dài hạn và sự tận tâm của doanh nghiệp. Không dừng lại ở việc kiến tạo nơi an cư, Dream Lands còn hướng đến phát triển cộng đồng văn minh, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị địa phương. Với khách hàng, đó là nơi để an cư lạc nghiệp. Với nhà đầu tư, đó là cơ hội sinh lời được đảm bảo bằng uy tín và năng lực thực tế.

