“Phải lòng” mảnh đất từ lần đầu ghé thăm

Anh Trần Huy Điều (SN 1983, quê gốc ở Ninh Bình) đã có 30 năm sống và làm việc tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Anh là đầu bếp, hiện kinh doanh quán ăn và có một cơ ngơi khang trang nơi phố thị.

Khu vườn của anh Điều - nơi cả gia đình cùng vun trồng, chăm sóc

Thế nhưng, anh vẫn luôn thấy cuộc sống của mình thiếu điều gì đó quan trọng. Những lúc nhìn con cái quanh quẩn trong căn nhà cao tầng, chăm chú xem ti vi, điện thoại, bố mẹ thì bận bịu với công việc riêng... anh nhận ra tổ ấm nhỏ thiếu kết nối.

“Tôi thường nghĩ đến một khu vườn nhỏ, nơi tôi được sống với sở thích trồng rau, trồng hoa, còn con cái thì được hòa mình vào không gian xanh mát và có một tuổi thơ đúng nghĩa”, anh Điều tâm sự.

Tháng 9/2024, sau một quyết định táo bạo, ông bố 42 tuổi đã hiện thực hóa giấc mơ đó. Anh Điều kể, một ngày rảnh rỗi, anh vu vơ đăng bài tìm mua vườn. Một cô gái ở Đắk Lắk gửi cho anh hình ảnh về căn nhà gỗ, khu vườn nhỏ, nơi cô đang ở và ngỏ ý muốn bán.

Khu vườn được anh Điều quy hoạch hợp lý với vườn rau, ao cá, vườn trồng cây ăn quả

Nơi đó thuộc vùng ven của phường Buôn Ma Thuột, cách nhà anh vài km. Anh lập tức sắp xếp ghé thăm. Và từ cái nhìn đầu tiên, anh đã bị thu hút bởi không gian xinh đẹp ấy.

“Tôi quyết tâm 'xuống' tiền, mua lại căn nhà gỗ, khu vườn nhỏ và mảnh đất xung quanh, tổng cộng 1.500m2. Đó là quyết định táo bạo nhưng vô cùng đúng đắn của tôi”, anh Điều nói.

Có đất trong tay, anh bắt đầu quy hoạch, phân chia thành các khu: hồ cá, khu trồng cây ăn quả, khu trồng rau ngắn ngày, khu trồng hoa... Sau đó, anh cải tạo đất, mua giống và bắt tay vào làm vườn.

Khu trồng cây ăn quả khoảng hơn 1.000m2, anh trồng các loại cây như: cóc, ổi, nhãn, chôm chôm, sầu riêng..., trong đó một số cây đã cho thu hoạch.

Căn nhà gỗ khoảng 80m2, đầy đủ tiện nghi là nơi vợ chồng anh và 2 đứa con nhỏ sinh hoạt vào mỗi cuối tuần. Trước nhà là mảnh vườn nhỏ khoảng 40m2, nơi anh thỏa thích trồng hoa và các loại rau ngắn ngày.

“Tôi mất nhiều thời gian dọn dẹp, quy hoạch khu vườn. Tôi chia thành các ô nhỏ, mỗi ô trồng 1 loại rau, lát gạch làm lối đi, làm hàng rào... Khu vườn này, tôi trồng các loại rau như xà lách, hành, ngò, cải xanh, súp lơ, su hào... Tất cả đều là những loại rau theo mùa”, anh Điều kể.

Vì chưa có kinh nghiệm trồng trọt, anh cũng từng không ít lần thất bại. Những luống rau được anh chăm chút từng ngày dần héo úa vì đất chưa kịp cải tạo, lại thiếu nước, thiếu phân bón. Có khi, chỉ còn ít ngày nữa là đến vụ thu hoạch, sâu bọ kéo đến cắn trụi lá, khiến bao công sức đổ xuống sông xuống biển.

Khu vườn xanh mát là nơi anh tìm thấy sự bình yên

Từ những thất bại đó, anh dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ giống cây, thời tiết để trồng rau đúng vụ. Ngoài ra, anh cũng lên mạng học hỏi cách trồng, chăm sóc và diệt sâu bọ... để những luống rau khỏe mạnh đến ngày thu hoạch.

“Cuối cùng, sau những cố gắng, tôi đã có một khu vườn xinh đẹp - nơi hoa nở rực rỡ và rau xanh mơn mởn”, anh Điều vui vẻ khoe.

Khoảnh khắc bình yên

Hơn 1 năm qua, tổ ấm nhỏ của anh Điều thay đổi hoàn toàn. Bản thân anh không nhận ra sự thay đổi ở mình cho đến ngày nghe vợ nói: “Không ngờ, có ngày được thấy bố Điều mải mê làm vườn”.

Video quay lại khu vườn của anh Điều hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok

Mỗi ngày anh đều cố gắng thu xếp công việc thật nhanh để có thời gian đến chăm sóc khu vườn. Anh thường có mặt ở đó vào lúc bình minh và hoàng hôn, để được tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nơi đây.

“Ngắm nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn, hít hà không khí trong lành, hòa mình vào không gian xanh mát là cảm giác tuyệt vời khó diễn tả thành lời”, anh Điều nói.

Nhờ có nơi này, các con của anh cũng có tuổi thơ đúng nghĩa. Nhìn các con tinh nghịch vui đùa trong không gian xanh mát, anh thấy lòng bình yên đến lạ.

Anh Điều nấu những bữa cơm quê bằng bếp củi tại khu vườn

“Mỗi cuối tuần, gia đình tôi sẽ vào vườn, sống trong căn nhà gỗ, cùng nhau trồng rau, nấu ăn.

Ở đây, tôi thường nấu cơm bằng nồi gang, đun trên bếp củi. Tôi muốn các con được ăn những bữa cơm quê đúng nghĩa, tận hưởng không khí ấm áp của gia đình”, anh Điều chia sẻ.

Những khoảnh khắc bình yên ấy thường được anh Điều quay lại và đăng tải trên kênh TikTok làm kỷ niệm. Anh bất ngờ khi những video trồng, hái rau, nấu cơm... rất bình dị mà hút đến vài trăm nghìn lượt xem.

Khoảnh khắc gia đình quây quần bên bữa cơm quê

Trong số đó, có những dòng bình luận kiến anh nhớ mãi: “Thích căn nhà nhỏ và khu vườn này quá. Cuộc sống mà tôi mơ ước”; “Chỉ mong một ngày bỏ phố về quê, có mảnh vườn nhỏ như thế này để trồng rau”; “Khu vườn tuyệt đẹp, chỉ ngắm thôi đã thấy lòng bình yên”...

An Điều nhận ra, rất nhiều người ngoài kia cũng có mơ ước giống anh, rằng đến một ngày nào đó, sẽ có một nơi bình yên để trở về.

Ảnh và video: NVCC