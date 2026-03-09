Hệ sinh thái DreamFor:All chăm sóc từ không gian sống đến từng cá nhân

Hệ sinh thái DreamFor:All được Dreame Việt Nam ra mắt thị trường trong nước vào năm 2025. Nổi bật nhất là dòng sản phẩm robot hút bụi lau nhà và máy hút bụi lau nhà tích hợp hệ thống AI nhận diện vật thể tiên tiến, điều hướng chính xác và cơ chế vận hành mô phỏng “đôi chân - đôi tay” linh hoạt, giúp tối ưu hiệu quả làm sạch trong mọi tình huống.

Bên cạnh nhóm sản phẩm chủ lực, Dreame Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái bằng việc giới thiệu các thiết bị mới như máy lọc không khí, máy bù ẩm, máy sấy tóc và gia dụng nhà bếp. Điểm chung của tất cả sản phẩm là tư duy phát triển nhất quán: công nghệ phải giải quyết vấn đề thực tế, tự động hóa tối đa và mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng cho người dùng.

Không còn đóng khung trong thiết bị vệ sinh thông minh, Dreame Việt Nam đang mang đến cho người dùng trong nước một hệ sinh thái thiết bị đa dạng và thể hiện được vai trò chăm sóc gia đình toàn diện, từ vệ sinh không gian sống đến chăm chút từng cá nhân trong tổ ấm.

Hệ thống cửa hàng flagship Dreame nâng tầm trải nghiệm mua sắm

Sự xuất hiện của cửa hàng flagship Dreame đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của thương hiệu trong hành trình chinh phục người tiêu dùng Việt. Không chỉ là một điểm bán hàng, đây là trung tâm trải nghiệm chuẩn quốc tế - nơi khách hàng được tiếp cận trực tiếp những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh và chăm sóc gia đình thông minh.

Tính đến hết năm 2025, Dreame Việt Nam đã khai trương hai cửa hàng flagship: cửa hàng đầu tiên tại Landmark 81 thuộc TP.HCM và cửa hàng thứ hai tọa lạc ở Vincom Mega Mall Royal Island thuộc TP. Hải Phòng.

Không gian cửa hàng flagship Dreame tại Việt Nam được thiết kế theo tiêu chuẩn toàn cầu, đồng nhất với các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Đức hay Pháp. Mỗi khu vực trưng bày đều mô phỏng tình huống sử dụng thực tế, giúp khách hàng dễ dàng cảm nhận hiệu quả vận hành của từng sản phẩm: từ khả năng di chuyển ưu việt của robot hút bụi lau nhà, lực hút mạnh mẽ của máy hút bụi không dây đến độ êm ái của các thiết bị chăm sóc cá nhân cao cấp.

Điểm khác biệt lớn nhất của cửa hàng flagship Dreame nằm ở dịch vụ tư vấn chuyên sâu. Đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản không chỉ giới thiệu tính năng mà còn hướng dẫn khách hàng cách tối ưu hóa thiết bị trong từng không gian sống. Từ việc phân tích nhu cầu thực tế, thói quen sinh hoạt đến tư vấn bảo trì, mọi trải nghiệm đều được cá nhân hóa nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.

Ông Phạm Phan An, Giám đốc Marketing Dreame Việt Nam, chia sẻ: “Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp cuộc sống dễ dàng và thoải mái hơn. Thông qua hệ thống cửa hàng flagship, Dreame Việt Nam mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt, mang đến những trải nghiệm công nghệ “đỉnh vượt trội” cho từng không gian sống”.

Sự đầu tư bài bản vào trải nghiệm, dịch vụ và hệ sinh thái sản phẩm cho thấy Dreame Việt Nam không chỉ kinh doanh thiết bị, mà muốn trở thành quản gia của mỗi gia đình Việt - nơi mọi nhu cầu về vệ sinh, chăm sóc không gian sống đến cá nhân đều được đáp ứng bằng những giải pháp tiên tiến nhất.

Ngọc Minh