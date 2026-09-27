Sau ngày thi đấu mới nhất tại ASIAD 20, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi tạo ra khoảng cách lớn với phần còn lại. Đoàn chủ nhà đang sở hữu 106 HCV, 41 HCB và 27 HCĐ, tổng cộng 174 huy chương, bỏ xa hai đối thủ xếp sau là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nhật Bản hiện đứng thứ hai với 31 HCV, 48 HCB, 49 HCĐ và tổng cộng 128 huy chương. Trong khi đó, Hàn Quốc giữ vị trí thứ ba với 16 HCV, 21 HCB và 36 HCĐ. Đây vẫn là ba đoàn dẫn đầu cuộc đua huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khi xếp thứ 6 toàn đoàn với 8 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ. Malaysia đứng thứ 12 với 4 HCV, còn Indonesia xếp thứ 14 với 2 HCV. Philippines và Singapore cũng lần lượt có những dấu ấn riêng trong cuộc cạnh tranh huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 21 với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, tổng cộng 18 huy chương. Tấm HCV lịch sử của Việt Nam đến từ nội dung bắn súng, bên cạnh những thành tích đáng chú ý ở karate, teqball, canoeing và nhiều môn thể thao khác. Trong chặng cuối ASIAD 20, các VĐV Việt Nam tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thêm huy chương, cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.