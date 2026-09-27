Ngày thi đấu 27/9 tại ASIAD 20 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực đáng khích lệ của đoàn thể thao Việt Nam ở nhiều môn thi đấu. Dù chưa có thêm huy chương vàng, các VĐV Việt Nam vẫn để lại dấu ấn với những màn trình diễn đáng chú ý, trong đó nổi bật là đội chạy tiếp sức 4x100m nữ.
Bộ tứ Lê Thị Cẩm Tú, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu và Phùng Thị Huệ đã thi đấu ấn tượng ở vòng loại nội dung 4x100m nữ. Đội tuyển Việt Nam cán đích thứ ba tại lượt chạy vòng loại 1/2 với thành tích 44 giây 06, qua đó giành quyền góp mặt ở chung kết tranh huy chương diễn ra lúc 22h04 ngày 28/9. Đây là cơ hội để các chân chạy Việt Nam tiếp tục cạnh tranh với những đội tuyển mạnh của châu Á.
Bên cạnh điền kinh, các VĐV Việt Nam cũng tiếp tục tranh tài ở nhiều môn như bắn cung, cầu lông, cầu mây, đấu kiếm và các môn võ thuật. Những kết quả trong ngày thi đấu 27/9 giúp đoàn Việt Nam duy trì sự hiện diện ở nhiều nội dung quan trọng trong giai đoạn cuối của Đại hội.
Trên bảng tổng sắp huy chương sau ngày 27/9, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 118 HCV, 48 HCB và 38 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 37 HCV, trong khi Hàn Quốc xếp thứ ba với 21 HCV.
Đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 21 với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Trong những ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV Việt Nam vẫn còn cơ hội giành thêm huy chương, đặc biệt ở những nội dung chung kết của điền kinh và các môn thế mạnh.
Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:
HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).
HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m).
Điền kinh
Đội chạy tiếp sức 4x100m nữ gồm Lê Thị Cẩm Tú, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu và Phùng Thị Huệ cán đích thứ ba ở lượt chạy vòng loại 1/2 với thành tích 44 giây 06 và giành quyền vào thi chung kết tranh huy chương vào lúc 22h04 (28/9).
Điền kinh
Thần đồng điền kinh Thái Lan cân bằng kỷ lục châu Á
Ở chung kết chạy 200m nam, mọi con mắt đều tập trung vào Puripol Boonson. Và thần đồng điền kinh Thái Lan không làm người hâm mộ thất vọng khi cán đích đầu tiên với thời gian 19 giây 88. Không chỉ giành tấm HCV lịch sử cho điền kinh xứ Chùa vàng, Boonson còn phá kỷ lục cũ do chính anh lập nên ở vòng bán kết 20 giây 10, đáng kể hơn anh cân bằng kỷ lục của VĐV người Trung Quốc Xie Zhenye lập tại London vào năm 2019. HCB thuộc về VĐV Trung Quốc, trong khi đại diện chủ nhà Nhật Bản nhận HCĐ.
Điền kinh
Ở chung kết chạy 200m nữ, Lê Thị Cẩm Tú dù rất nỗ lực nhưng chỉ cán đích thứ 7 với thành tích 23 giây 53. HCV thuộc về VĐV Singapore Pereira Shanti với thời gian 22 giây 78. Đại diện 17 tuổi của Trung Quốc Chen Yujie có HCB, trong khi tấm HCĐ thuộc về chân chạy của Ấn Độ.
Điền kinh
Chân chạy Lê Thị Cẩm Tú chuẩn bị bước vào thi chung kết chạy 200m nữ, cùng các VĐV của Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Bahrain, Ấn Độ (2 VĐV) và chủ nhà Nhật Bản.
Điền kinh
Hai VĐV của Việt Nam là Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng đang thi chung kết nội dung nhảy xa.
Bóng chuyền nam
ĐT bóng chuyền nam Việt Nam không thể gây bất ngờ khi thua 0-3 trước Ấn Độ, ở trận ra quân môn bóng chuyền nam Asiad 2026.
Bóng chuyền nam
ĐT Việt Nam ra quân bằng trận đấu với Ấn Độ, sau 8 năm trở lại đấu trường Asiad.
Cầu mây
Cặp đôi Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên thắng đối thủ Myanmar với tỷ số 2-0 (15-9 và 15-13). Trong khi đó, đội regu nam Việt Nam vượt qua Myanmar với tỷ số tương tự.
Cầu lông
Hai tay vợt Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh không thể gây bất ngờ trước đối quá mạnh mạnh của Indonesia khi thất bại sau hai set với các tỷ số 6-21 và 10-21. Dù vậy, thành tích lần đầu cầu lông Việt Nam vào đến vòng tứ kết nội dung đôi nam cũng rất đáng khen ngợi.
Bắn súng
Niềm hi vọng của thể thao Việt Nam ở môn bắn súng Trịnh Thu Vinh bước vào thực hiện bài bắn chậm nội dung 25m súng ngắn bắn chậm của nữ.
Sau loạt bắn 10 viên đạn đầu tiên, Trịnh Thu Vinh đạt 95 điểm. Sang loạt bắn thứ 2, niềm hy vọng của bắn súng Việt Nam đạt 99 điểm. Ở lượt bắn thứ 3, Trịnh Thu Vinh đạt 97 điểm. Sau phần thi của mình, Thu Vinh đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng chung cuộc với tổng điểm 291.
Sáng mai (28/9), các VĐV tiếp tục 30 viên nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh để xác định tổng kết quả của 2 bài bắn để vào chung kết.
Bắn cung
Đôi nam nữ cung 1 dây vượt qua Iran 6-2; đôi nam nữ cung 3 dây thắng Bhutan 158-150.
Kurash
Vòng 1/8 hạng cân 57 kg nữ, Nguyễn Thị Hường thua đối thủ chủ nhà Nhật Bản 0-3.
Bắn cung
Đồng đội cung 3 dây nữ, Việt Nam thua Trung Quốc 223-226 ở vòng tứ kết.
Bắn cung
Việt Nam thua tứ kết.
Hai đội phải bắn thêm ba mũi tên để phân thắng bại và tiếp tục hòa 29-29. Việt Nam bắn 10-10-9, còn đối thủ đạt X-X-9. Ký hiệu X cũng tính 10 điểm, nhưng chỉ mũi tên cắm vào vòng nhỏ gần tâm bia hơn mới được ghi X. Khi điểm số vẫn bằng nhau, đội có mũi tên gần tâm nhất thắng.
Vì thế, Việt Nam dừng bước dù không kém đối thủ một điểm nào.
Cầu mây
Nội dung đôi nam, cặp Phạm Quốc Thịnh và Nguyễn Văn Nhàn để thua bộ đôi Malaysia 0-2.
Kurash
Ở vòng 1/16 hạng 57 kg nữ, Phạm Nguyễn Hồng Mơ thua đối thủ Uzbekistan 0-5.
Cầu mây
Nội dung đôi nữ, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên của Việt Nam để thua ngược đối thủ Lào 1-2.
Bắn cung
Đồng đội cung 3 dây nữ, Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo vượt qua đối thủ Malaysia 229-227.
Bắn cung
Đồng đội cung 3 dây nam, các VĐV Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy thắng Philippines với điểm 235-228.
06h45
Ngày 27/9 là ngày thi đấu quan trọng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 khi nhiều VĐV bước vào những nội dung quyết định, trong đó điền kinh, bắn cung và cầu lông được kỳ vọng tạo dấu ấn.
Tâm điểm chú ý thuộc về Lê Thị Cẩm Tú ở chung kết 200m nữ lúc 19h25. Sau thành tích tốt tại vòng loại, chân chạy Việt Nam hướng tới việc cạnh tranh thứ hạng cao cùng các đối thủ mạnh của châu Á. Bên cạnh đó, Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng cũng tranh tài ở chung kết nhảy xa, còn đội tiếp sức 4x100m nữ thi đấu vòng loại.
Ở môn bắn cung, các cung thủ Việt Nam tiếp tục tranh tài tại nhiều nội dung đồng đội, với sự góp mặt của những gương mặt giàu kinh nghiệm như Lộc Thị Đào, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đặng Công Đức.
Ngoài ra, cặp đôi cầu lông Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh sẽ bước vào vòng 1/8 đôi nam gặp Indonesia, trong khi các môn bắn súng, cầu mây, kurash và đấu kiếm cũng tiếp tục tranh tài.
Với nhiều niềm hy vọng xuất trận, ngày 27/9 được kỳ vọng sẽ mang thêm những tấm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.