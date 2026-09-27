Ngày thi đấu 27/9 tại ASIAD 20 tiếp tục ghi nhận những nỗ lực đáng khích lệ của đoàn thể thao Việt Nam ở nhiều môn thi đấu. Dù chưa có thêm huy chương vàng, các VĐV Việt Nam vẫn để lại dấu ấn với những màn trình diễn đáng chú ý, trong đó nổi bật là đội chạy tiếp sức 4x100m nữ.

Đội chạy tiếp sức 4x100m nữ giành quyền vào chung kết - Ảnh: Tam Ninh

Bộ tứ Lê Thị Cẩm Tú, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu và Phùng Thị Huệ đã thi đấu ấn tượng ở vòng loại nội dung 4x100m nữ. Đội tuyển Việt Nam cán đích thứ ba tại lượt chạy vòng loại 1/2 với thành tích 44 giây 06, qua đó giành quyền góp mặt ở chung kết tranh huy chương diễn ra lúc 22h04 ngày 28/9. Đây là cơ hội để các chân chạy Việt Nam tiếp tục cạnh tranh với những đội tuyển mạnh của châu Á.

Bên cạnh điền kinh, các VĐV Việt Nam cũng tiếp tục tranh tài ở nhiều môn như bắn cung, cầu lông, cầu mây, đấu kiếm và các môn võ thuật. Những kết quả trong ngày thi đấu 27/9 giúp đoàn Việt Nam duy trì sự hiện diện ở nhiều nội dung quan trọng trong giai đoạn cuối của Đại hội.

Trên bảng tổng sắp huy chương sau ngày 27/9, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 118 HCV, 48 HCB và 38 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 37 HCV, trong khi Hàn Quốc xếp thứ ba với 21 HCV.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 21 với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Trong những ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV Việt Nam vẫn còn cơ hội giành thêm huy chương, đặc biệt ở những nội dung chung kết của điền kinh và các môn thế mạnh.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:

HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m).