Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì làm nên sự khác biệt giữa cái Tết trong ký ức và cái Tết của hiện tại? Tết xưa thường gắn liền với sự chờ đợi, với tiếng pháo nổ đì đùng và sự tất bật bên bếp lửa hồng canh nồi bánh chưng. Còn Tết nay, trong sự phát triển của thời đại, lại khoác lên mình tấm áo của sự tiện nghi, của những trải nghiệm mới mẻ và những kết nối số không giới hạn.

Chúng ta đón Tết nay với nhiều lựa chọn hơn: những chuyến du xuân xa nhà, những lời chúc gửi qua màn hình, hay những mâm cỗ được đặt sẵn đầy đủ sắc hương. Sự thay đổi ấy là tất yếu của cuộc sống hiện đại. Nhưng dù hình thức đón Tết có khác đi, thì cái "hồn" của Tết sự khao khát được sum vầy và kết nối vẫn chưa bao giờ thay đổi. Câu hỏi đặt ra là: Làm sao để giữa muôn vàn những tiện nghi đủ đầy ấy, ta vẫn "chạm" được vào cái lõi cảm xúc tinh tế nhất của mùa xuân?

Từ trăn trở rất đỗi đời thường ấy, ca khúc "Đủ 5 Đủ Tết" ra đời như một câu trả lời dịu dàng. Không chọn lối mòn với những giai điệu sôi động hay tiết tấu dồn dập chạy theo xu hướng, bản nhạc xuất hiện như một "khoảng lặng" quý giá. Giai điệu ấy mời gọi mỗi chúng ta, dù đang đón Tết theo cách truyền thống hay hiện đại, hãy thử chậm lại một nhịp để cảm nhận Tết bằng trọn vẹn 5 giác quan.

Sợi chỉ đỏ nối liền triết lý truyền thống và nhịp sống hiện đại

Là linh hồn của toàn bộ chiến dịch Tết Bính Ngọ 2026, "Đủ 5 Đủ Tết" được khơi nguồn từ ý tưởng cốt lõi về sự giao hòa của Ngũ giác, gắn liền với triết lý nhân sinh sâu sắc ngàn đời của văn hóa Việt. Đó là sự cân bằng vạn vật của Ngũ hành, lời chúc vẹn tròn của Ngũ phúc, chuẩn mực đạo lý của Ngũ thường và sự thành kính thiêng liêng đọng lại trên mâm ngũ quả.

Thông điệp mà bản nhạc truyền tải tuy mộc mạc nhưng lại thấm đẫm triết lý: Khi cả 5 giác quan nghe, nhìn, ngửi, nếm, chạm cùng đồng điệu, đó mới là khoảnh khắc Tết thực sự thăng hoa. Dù là Tết xưa hay Tết nay, niềm vui vẫn đến từ những điều dung dị nhất.

“Tết vui là khi tai nghe thấy tiếng cười giòn giã bên mâm cơm sum họp.

Mắt ngắm nhìn sắc đào phai, mai vàng bung nở rực rỡ.

Mũi hít hà hương trầm thơm ngát quyện lẫn vị bánh chưng nồng đượm.

Miệng nếm trọn vị ngọt thanh của miếng mứt gừng, chén trà ấm ngày đầu năm.

Và tay khẽ chạm vào những phong bao lì xì đỏ thắm mang theo vạn lời chúc bình an”.

Chỉ cần góp nhặt đủ 5 điều ấy, dù ở thời đại nào, Tết cũng tự khắc tròn vị, đong đầy.

Một lần để lắng nghe, trọn đời để ghi nhớ

Được trau chuốt bởi bàn tay tài hoa của nhà sản xuất LETO và thể hiện qua chất giọng mộc mạc, gần gũi của HIDAN, "Đủ 5 Đủ Tết" thổi một làn gió trong trẻo vào thị trường nhạc xuân. Sở hữu nhịp điệu thong thả, bản phối mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn khéo léo đan cài những âm hưởng nhạc cụ truyền thống, tác phẩm mở ra một không gian nghệ thuật thư thái, làm dịu mát tâm hồn người nghe.

Chính sự không cầu kỳ lại tạo nên sức chạm mãnh liệt. Ca khúc trở thành đoạn nhạc nền cho mọi gia đình Việt, dù là trong không gian nhà phố hiện đại hay nếp nhà ngói xưa cũ. Không cần vặn âm lượng quá lớn, chỉ cần thanh âm vang lên đúng lúc để ta thấy nhịp thời gian như ngưng đọng, sâu lắng và thấu cảm hơn.

Mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh kết nối cộng đồng

Sức lan tỏa của soundtrack “Đủ 5 Đủ Tết” không chỉ dừng lại ở giai điệu mà còn là sợi dây kết nối khán giả đến với những trải nghiệm văn hóa sâu sắc trong chiến dịch cùng tên của BEAT Network, thôi thúc mỗi người biến cảm xúc thành hành động thông qua các hoạt động thực tế:

Series "Người giữ Tết - 25 chuyện ngũ cảm": Hành trình tôn vinh những nghệ nhân đang âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi, giữ lửa cho di sản văn hóa Tết Việt. 25 câu chuyện là 25 lát cắt về lòng yêu văn hóa, giúp chúng ta hiểu rằng Tết bền vững là nhờ những "người giữ lửa" như thế.

Hoạt động “Hồi đáp cho Bính Ngọ": Nơi mỗi người được đối thoại với chính mình, viết ra những mong ước, lời hứa hay điều chưa kịp nói để khép lại năm cũ một cách trọn vẹn, đón chờ một năm 2026 sắp tới.

“Đủ 5 Đủ Tết” Cover Dance Challenge được diễn ra từ ngày 12 - 22/2, sân chơi để các bạn trẻ vừa có thể thể hiện khả năng sáng tạo vũ đạo trên chính nền nhạc “Đủ 5 Đủ Tết” vừa là cách lan tỏa năng lượng tích cực cho mùa xuân mới.

Có lẽ, đôi khi ta chỉ cần đủ một bữa cơm có trọn vẹn các thành viên quây quần, đủ một cuộc trò chuyện không xen ngang bởi tiếng chuông điện thoại, đủ một cái ôm thật

“Đủ 5 Đủ Tết” hứa hẹn sẽ trở thành soundtrack quen thuộc trong xuân năm nay. Cùng lắng nghe và lan tỏa bài hát “Đủ 5 Đủ Tết” đã được phát hành trên Youtube. “Đủ 5 Đủ Tết” có sự đồng hành của các đối tác: Đối tác chiến lược: Billboard Vietnam, Xanh SM, Ocean Entertainment Group, Hoàng Thành Media, Phố Cổ Chất, Chicilon Media Đối tác đồng hành truyền thông: Z Studio, Kenh14, Orange Agency, Radiant Việt Nam, GDL JSC, Sunny Vietnam

