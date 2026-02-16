"Rần rần" nhạc Tết

Điểm sáng của mảng nhạc Tết năm nay là sản phẩm Vạn sự như ý của ca sĩ Trúc Nhân.

MV được anh đầu tư mạnh khi mời đến 68 nghệ sĩ thân thiết như: Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê...

Sau hơn 1 tháng phát hành, MV đạt 16 triệu lượt xem. Video anh hát trình diễn ca khúc này tại Lễ trao giải Làn sóng xanh cũng đạt 2,6 triệu lượt xem sau 11 ngày, lọt top 2 xu hướng âm nhạc thịnh hành.

Tuy nhiên, bài Vạn sự như ý lan tỏa mạnh nhất trên mạng xã hội TikTok bởi đoạn nhạc "tằng tắng tăng" vui tươi, rộn rã. Có đến 175 nghìn video đang sử dụng đoạn nhạc này.

Trúc Nhân mời 68 nghệ sĩ cùng đóng MV. Ảnh: NVCC

Mỗi video Trúc Nhân đăng trên kênh TikTok chính chủ đều hút vài trăm nghìn đến 5 triệu lượt xem. Không chỉ âm nhạc, điệu nhảy "phủi xui" (mang dáng dấp của nhảy zumba - PV) trong MV cũng lan tỏa mạnh mẽ.

Không chỉ là bài hát thành công nhất Tết Bính Ngọ 2026, Trúc Nhân còn "bỏ túi" bản hit đầu tiên trong năm.

Các sản phẩm nhạc Tết đáng chú ý còn có: Tết ta về (Đông Nhi, Jun Phạm, Bùi Công Nam, Khoai Lang Thang, CongB); Mong năm mới trải hoa (HIEUTHUHAI) và Tết luôn mỉm cười (Kay Trần).

Bên cạnh các bài hit Tết, năm nay còn dấy lên tranh cãi xoay quanh chủ đề nhạc Tết do một số nghệ sĩ lâu năm không hẹn mà cùng ra sản phẩm.

Vũ điệu "phủi xui" gây sốt

Tết này, ca sĩ Thanh Thảo ra mắt 3 bài gồm Mùa xuân vẫn ở lại, Kìa Tết đang sang và Chào xuân yêu thương.

Không phải ca sĩ, NSƯT Ngọc Huyền cũng không chịu "thua chị kém em" với MV Tết mà và MV tân cổ Câu chúc nàng xuân.

Hai thành viên của Ngũ Hổ Tướng - nhóm nhạc tai tiếng với scandal quảng cáo cá độ - là Ưng Hoàng Phúc và Dương Ngọc Thái đều có MV Tết.

Ưng Hoàng Phúc "chơi lớn" với 2 MV Tết là nhà, nhà là Tết và Khoảnh khắc Tết. Vợ chồng Dương Ngọc Thái ra MV chung Vui như Tết, Triệu Ái Vy cũng làm sản phẩm riêng là Tết là phải vui.

Góp mặt trong nhóm nghệ sĩ hoạt động lâu năm ra nhạc Tết gây tranh cãi còn có Nhật Kim Anh với MV Bao lì xì.

Các sản phẩm này gây tranh cãi vì tổng thể, từ bài hát đến MV, đều được thực hiện với tiêu chuẩn chất lượng thấp cùng phong cách của thập niên 2000.

Năm nay, nhiều nghệ sĩ không hẹn mà cùng ra MV Tết, làm dấy lên làn sóng tranh cãi. Ảnh: Chụp màn hình

Thị trường Âu - Mỹ có khái niệm "low effort" dùng để mô tả nhóm sản phẩm này: được thực hiện với ít công sức, ý tưởng nghèo nàn và triển khai qua loa.

Bài hát có nội dung nhàm chán, chỉ xoay quanh các tứ như "Mai đào đua nở", "Tết đoàn viên", "Bánh chưng bánh tét", "Em thơ khoe áo mới"... Giai điệu, vòng hòa thanh lẫn hòa âm, phối khí đều cũ kỹ, lỗi thời.

Mô-típ chung của các MV là dựng bối cảnh quay đơn giản, lấy ca sĩ làm nhân vật trung tâm, xung quanh có nhóm vũ công nhảy theo nền nhạc, đôi khi kết hợp vài yếu tố như múa lân.

Thời đỉnh cao, Thanh Thảo, Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái... vẫn thường làm sản phẩm kiểu này và được khán giả đón nhận. Tuy nhiên, cách làm này đã lỗi thời từ lâu, khó tránh việc bị khán giả cười chê.

Riêng trường hợp của Hồ Quỳnh Hương, bài Tết đến là vui nha không tệ nhưng bị khán giả ngó lơ vì cho rằng giọng hát, kỹ thuật của nữ ca sĩ không thực sự hợp để hát nhạc Tết.

Bài hát chán, MV cũ kỹ và cách xử lý "sến" hội tụ trong sản phẩm "Kìa Tết đang sang" của ca sĩ Thanh Thảo

Nỗi buồn hay cơ hội?

Có một thực tế ít người nhận ra, những năm gần đây, nhạc Tết là sân chơi của các nhãn hàng.

Phần lớn nhạc Tết thành công nhất, lan tỏa mạnh nhất đều là sản phẩm quảng cáo được đặt hàng từ các "ông lớn". Có thể kể đến như: Chuyện cũ bỏ qua - Bích Phương; Ai chuyện cũ bán hông? - Trúc Nhân; Em chào Tết - Bích Phương; Đi về nhà - Đen Vâu ft. JustaTee; Tết này con sẽ về - Bùi Công Nam; Đi để trở về - Soobin...

Những bài nhạc Tết thuần túy thắng lớn như: Một năm mới bình an (Sơn Tùng M-TP), Năm qua đã làm gì (Noo Phước Thịnh) hay Tết đong đầy (Kay Trần, Nguyễn Khoa, Duck V) thực tế không nhiều và ngày càng hiếm gặp.

Không khó nhận thấy, Trúc Nhân, Bích Phương. Bùi Công Nam, Soobin... là những cái tên được nhãn hàng ưa chuộng nhất. Chỉ tính riêng ca sĩ Trúc Nhân đã có hơn 10 MV Tết từ các thương hiệu khác nhau.

Theo nguồn tin của phóng viên, các đơn đặt hàng sáng tác nhạc Tết từ nhãn hàng, nhất là các "ông lớn", có giá trị cao gấp vài lần, thậm chí nhiều lần đơn đặt hàng sáng tác thông thường.

Khi âm nhạc đủ hay, không ai quan tâm đây là nhạc quảng cáo hay nhạc thường. Video: Làn sóng xanh

Mỗi hợp đồng hoàn tất không chỉ mang lại người sáng tác cái Tết "ấm" mà đôi khi "đủ ăn cả năm". Có những sáng tác đã chạm ngưỡng tỷ đồng - tương đương cát-sê của sao hạng S. Vì vậy, các nhạc sĩ kiếm tiền từ nhạc Tết ngày nay hoàn toàn không kém các ca sĩ chạy show Tết.

Điều đáng tiếc, nếu có là sự chi phối về chủ đề cũng như giới hạn sáng tạo nhất định vì nhãn hàng đặt hàng nhạc sĩ sáng tác nhằm phục vụ cho các chiến lược truyền thông của mình.

Tuy nhiên, nếu bỏ qua yếu tố nhãn hàng, các bài nhạc Tết nói trên vẫn đảm bảo đầy đủ yếu tố từ tính sáng tạo, giá trị nghệ thuật và thông điệp, ý nghĩa.

Đáng chú ý, những năm gần đây, các sản phẩm nhạc Tết do nhãn hàng đặt hàng có xu hướng loại bỏ dần yếu tố quảng cáo, gần như không còn sự phân biệt với nhạc Tết thông thường.

Đến lúc nào đó, ranh giới giữa nhạc quảng cáo và nhạc thường sẽ bị xóa nhòa. Nhạc Tết của những năm sau có thể chỉ còn sự phân biệt giữa sản phẩm tốt và dở, thảm họa.

