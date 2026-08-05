Đêm trình diễn nghệ thuật diễn ra long trọng với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đại diện Vụ Thông tin - Đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương), đại diện khối doanh nghiệp tư nhân, cùng đông đảo các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

Không phải những lời thuyết minh khô cứng, chương trình chọn cách chạm đến người xem bằng âm nhạc, vũ đạo, hoạt cảnh và công nghệ trình chiếu hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng "hoa lửa", biểu tượng của hy sinh, hồi sinh và khát vọng. Trên khán đài, nhiều người không giấu được sự xúc động khi hình ảnh các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ xuất hiện giữa không gian sân khấu rực rỡ ánh sáng và âm thanh hiện đại. Ở cao trào của chương trình, hàng ngàn khán giả đồng loạt phất cờ đỏ sao vàng theo từng giai điệu, tạo nên khoảnh khắc rợp trời cờ hoa đầy xúc động, như một lời khẳng định về niềm tự hào dân tộc.

Sự kiện để lại nhiều dư âm với các tiết mục trình diễn chạm đến trái tim

Sự góp mặt của các nghệ sĩ được yêu mến như Noo Phước Thịnh, Trang Pháp, Dương Hoàng Yến, Tạ Quang Thắng, Đỗ Hoàng Hiệp, Đỗ Nam Sơn cùng MC Nguyên Bảo càng khiến đêm diễn thêm phần trọn vẹn, kéo gần khoảng cách giữa lịch sử và khán giả trẻ.

Các nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc tự hào khi được tham gia chương trình

Không chỉ là những khoảnh khắc bùng nổ trên khán đài, đêm diễn còn được ghi nhớ bởi những chi tiết nhỏ, lặng lẽ mà ấm áp. Tại khu vực phục vụ của Trung Nguyên Legend, đơn vị đồng hành cùng chương trình với danh vị "Đối tác giữ gìn giá trị dân tộc", các Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, thương binh đã được đón tiếp chu đáo, ân cần.

Những ly cà phê năng lượng nghĩa tình được trao tặng cho khán giả tham dự

Trên bàn đại biểu, những chai cà phê nguyên chất được đặt để trang trọng, một cử chỉ giản dị nhưng chân thành, như lời tri ân thầm lặng gửi đến những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Ngay trong đêm diễn, sự tri ân ấy còn được nối dài bằng những phần quà ý nghĩa trao tặng đến các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, một hành động lặng lẽ nhưng góp phần khiến không khí của đêm 26/7 thêm phần ấm áp, trọn vẹn.

Các phần quà ý nghĩa được gửi đến Người có công với Tổ quốc

Chương trình đã khép lại, nhưng dư âm thì còn ở lại rất lâu trong lòng người dân Quảng Trị và du khách có mặt đêm ấy. "Thắp đỏ non sông - Nối dài khát vọng" không chỉ là một đêm diễn, mà đã trở thành nhịp cầu nối những trái tim cùng hướng về mảnh đất anh hùng trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, gieo lòng biết ơn bền bỉ, khó phai.